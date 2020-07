Dove sono finiti i fratelli Hargreeves? Questa e molte altre domande troveranno risposta in The Umbrella Academy 2, secondo capitolo della serie Netflix tratta dall’omonimo fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá. Al centro della storia c’è un gruppo di persone, tutti fratelli e sorelle tra loro, dotati di poteri straordinari, che si ritrovano in seguito alla morte del padre. L’evento porta alla luce segreti di famiglia e la scoperta di una minaccia imminente per gli esseri umani. Insieme devono riuscire a sventarla prima che sia troppo tardi. Dopo l’ottimo riscontro ricevuto con la prima stagione, Netflix ha confermato la produzione di un secondo ciclo di episodi (dieci per l’esattezza), disponibili sulla piattaforma dal 31 luglio.

The Umbrella Academy 2: la trama della seconda stagione

Il finale della prima stagione si concludeva con il gruppo di fratelli che, su consiglio di Cinque, decideva di tornare indietro nel tempo nel tentativo di fermare l’Apocalisse. Invece, in The Umbrella Academy 2, i protagonisti si troveranno in un’epoca diversa da quella attuale.

L’intera famiglia, pur riuscendo a salvarsi dall’annunciata fine del mondo, si trova catapultata negli anni Sessanta, più precisamente nel 1963, un anno decisivo per la storia americana. Il gruppo dovrà infatti cimentarsi con l’omicidio di J.F. Kennedy.

The Umbrella Academy 2 su Netflix: il cast e i personaggi

Ellen Page interpreta Vanya Hargreeves, talentuosa violinista dall’immenso potere; Tom Hopper è Luther Hargreeves, metà umano e metà gorilla, ha una forza sovraumana; David Castañeda è Diego Hargreeves col potere di deviare la traiettoria degli oggetti che lancia ed è in grado di lanciarli nella direzione che desidera; Emmy Raver-Lampman è Allison Hargreeves, attrice dal potere di manipolare i pensieri delle persone, facendo dir loro ciò che vuole; Robert Sheehan è Klaus Hargreeves, in grado di evocare gl spiriti e parlare con loro; Aidan Gallagher interpreta Numero Cinque, ragazzo con la capacità di viaggiare nel tempo e nello spazio.

New entry del cast principale di The Umbrella Academy 2, Justin H. Min nel ruolo di Numero Sei, fratello tecnicamente deceduto, appare però a Klaus in diverse occasioni.