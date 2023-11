Gli appassionati del genere crime, meglio se ad alto tasso di adrenalina e colpi di scena, saranno lieti di dare il benvenuto alla quinta stagione di Rookie, la serie poliziesca con protagonista l’attore Nathan Fillion nei panni, o meglio nella divisa, di John Nolan.

Vista l’elevata carica di suspense garantita ad ogni appuntamento, siamo pronti a scommettere che The Rookie 5 non deluderà gli spettatori. Ecco di cosa tratta, quando e dove vederlo.

The Rookie 5: un poliziesco originale basato su storie vere

Cosa distingue The Rookie dalle altre serie dello stesso genere? Sicuramente il fatto che la realtà trovi in esso ampio spazio. Innanzitutto il telefilm si basa sull’esperienza professionale di Bill Norcross, produttore esecutivo dello stesso e a tutt’oggi impiegato nella Polizia di Los Angeles, in secondo luogo, l’ispirazione a casi di cronaca davvero accaduti.

Le vicende narrate in The Rookie 5 infatti, seppur romanzate e adattate come si fa per qualsiasi prodotto televisivo, hanno sempre un fondo di verità. Al centro delle trame c’è John Nolan, un quarantacinquenne che ha abbandonato la vita precedente per coronare il sogno di diventare un poliziotto.

Dopo il diploma all’accademia dunque, diventa la recluta più anziana del dipartimento ma anche la più apprezzata per via del fiuto impareggiabile che dimostra nelle complicate situazioni in cui viene coinvolto. Anzi, è talmente bravo e coraggioso John, che nella quinta stagione del serial lo vedremo promosso ad una mansione di estrema importanza e delicatezza.

Quando e dove vederlo in tv

The Rookie 5 vi aspetta su Rai Due con 22 nuovi episodi del tutto inediti a partire dalla prima serata di Venerdì 10 Novembre (inizio alle 21.20 circa). Ogni settimana andranno in onda due episodi uno di seguito all’altro (Venerdì 10 si comincia con 1 e 2).

La rete si aspetta un buon riscontro da questo originale crime: voi siete pronti a seguirlo e a non perdervi neanche una puntata?