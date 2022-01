The Journalist è la nuova serie tv di Netflix che ha come protagonista Ryoko Yonekura, già interprete in Doctor X e Legal V, ed è stata prodotta in collaborazione con Star Sands. Vediamo da quando sarà disponibile sulla piattaforma di streaming, la trama ed il cast.

The Journalist: da film a serie tv. Il giornalismo di inchiesta su Netflix. Ecco quando, trama e cast

The Journalist sbarca su Netflix a partire dal 13 gennaio 2022, con l’obiettivo di svelare agli utenti della piattaforma ulteriori informazioni e dettagli circa i crimini politici e le manipolazioni giapponesi in atto nel paese che affaccia sull’Oceano Pacifico.

Come accaduto con il film di Tom McCarthy, Il Caso Spotlight, anche The Journalist rientra in quel filone cinematografico e seriale che punta sul giornalismo di inchiesta e sull’attualità. Raccontare il presente è difficile ma qualcuno dovrà pur farlo. Non si può vivere solo di commedie d’amore e serie tv fantastiche.

Guardare film e serie tv che approfondiscono la realtà serve a tutti i cittadini del mondo perché con le immagini si arrivano a comprendere meglio determinati processi contemporanei. Del resto, si vive nella società dello spettacolo e dell’informazione come hanno teorizzato Guy Debord e Daniel Bell.

La serie tv, The Journalist, è diretta dal regista del film da cui è tratta Michihito Fujii. Il film, rilasciato nel 2019 ha suscitato l’interesse e il plauso di pubblico e della critica tanto da vincere tre premi al 43esimo Japan Academy Awards.

The Journalist: la trama ed i protagonisti della serie tv netflix

La trama di The Journalist vede come protagonista una giovane giornalista controcorrente del Toto Newspaper. Rispetto a tutti i suoi colleghi, Anna Matsuda (interpretata da Ryoko Yonekura), non intende rinunciare alla verità seppur le complichi la vita. Infatti, quando la giornalista comprende che il governo giapponese è coinvolto nella manipolazione dell’informazione, inizia una sua ricerca personale della verità.

Disinformazione e corruzione sono i fenomeni portanti attraverso cui agisce il governo e il lavoro di Anna Matsuda scuote le coscienze di alcune persone che cercano di aiutare lei e il popolo giapponese.

Del cast fanno parte anche i seguenti attori e le seguenti attrici: Go Ayano, RyuseiYokohama, Hidetaka Yoshioka, Shinobu Terajima.

Il trailer: