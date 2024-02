La critica ha promosso a pieni voti The Father – Nulla è come sembra, un film drammatico che racconta l’Alzheimer e la demenza senile con grande sensibilità e garbo. Strepitoso, come sempre del resto, Anthony Hopkins nel ruolo dell’anziano protagonista. Insomma, la visione del film, una prima tv, è caldamente consigliata. Va in onda alle 21.20 su Rai Tre Venerdì 23 Febbraio: di seguito tutte le principali curiosità da conoscere.

The Father – Nulla è come sembra: la trama in breve e il cast

Londra. Anthony è un uomo di 81 anni che rifiuta qualsiasi tipo di assistenza nonostante abbia ormai vuoti di memoria e sintomi evidenti di Alzheimer. L’amata figlia Anne inoltre, da tempo divorziata, sta per trasferirsi a Parigi con il nuovo compagno.

Oltre ad Anthony Hopkins, come al solito ineccepibile, fanno parte del cast, fra gli altri, anche Olivia Colman, Olivia Williams, Rufus Sewell, Evie Wray, Mark Gatiss, Imogen Poots, Ayesha Dharker e Ray Burnet.

Le principali curiosità sul film

The Father – Nulla è come sembra è un film drammatico del 2020 diretto da Florian Zeller. Queste le principali curiosità sul suo conto che dovete assolutamente sapere: