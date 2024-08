Cosa ci attende nei prossimi episodi The Family? La soap turca – che come anticipato si “trasferirà” sulla piattaforma Mediaset per la seconda stagione, ci riserva molti colpi di scena. Nelle prossime puntate Serap – la moglie di Cihan – deciderà di togliersi la vita dopo aver confessato che Yusuf l’aveva violentata quando era ancora una ragazzina.

Anticipazioni turche The Family: Cihan sposa Serap, ma la loro felicità non dura a lungo

Nel corso della prossima stagione sembrerà aprirsi per Cihan un periodo felice. Il giovane – dopo aver scoperto di essere stato adottato dalla famiglia Soykan, sposerà Serap. Dopo essersi allontanto dalla famiglia adottiva, il giovane si avvicinerà ai Koruzade, instaurando un rapporto di complicità con Serap, la figlia di İlyas. Una ragazza molto introversa, a tratti anche schiva soprattutto con gli uomini. Alla fine, però, i due si innamoreranno e convoleranno a nozze.

Tuttavia la coppia non sarà felice a lungo. La donna nasconderà uno sconvolgente segreto sul suo passato e – nel momento in cui la coppia si riavvicinerà alla famiglia Soykan – questo verrà alla luce, e la porterà a prendere una decisione terribile.

Serap confesserà infatti di essere stata oggetto di violenze da parte di Yusuf Soykan circa 16 anni prima, quando era ancora in tenera età. La rivelazione arriverà durante la cena organizzata in occasione del compleanno di Seher, e lascerà tutti senza parole. Hülya si mostrerà incredula, e ribadirà che è impossibile che suo marito abbia fatto una cosa del genere, anche se in cuor suo saprà che la ragazza starà dicendo la verità. Era stata proprio Hülya ad accompagnare Yusuf in ospedale, quando l’uomo – sconvolto da ciò che aveva fatto – aveva provato a tagliarsi le vene.

Dopo essersi liberata di questo segreto così pesante da tenere dentro, la figlia di Ilyas non reggerà alla vergogna.

Serap muore nelle prossime puntate The Family

La giovane moglie di Cihan deciderà così di togliersi la vita, lasciando così il fratellastro di Aslan nel dolore di un secondo lutto. Già in passato il ragazzo aveva dovuto dire addio alla compagna Aysel, morta a seguito dell’attentato ordito da İlyas contro la famiglia Soykan.

Per il giovane sembrerà non esserci un futuro sentimentale sereno, visto che – ancora una volta – si troverà a piangere l’amore perduto.