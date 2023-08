Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 2 al 8 settembre 2023 ci svelano che Demir si dirà disposto a offrire una grossa ricompensa a chi potrà fornire informazioni sull’assassino della madre. Gaffur sarà sul punto di rivelare un particolare importante, ma verrà fermato da Behice. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 2 al 8 settembre 2023

Mujgan scopre che Züleyha ha accusato pubblicamente Behice di avere sparato a Hunkar Yaman. La dottoressa sospetta così che l’aggressione ai danni di Behice sia stata provocata da Züleyha e si reca a casa sua per affrontarla.

Demir – infastidito dal comportamento di Mujgan – cerca la dichiarazione firmata da Yilmaz, ma non la trova e sospetta che qualcuno l’abbia rubata. Decide così di parlarne con Fekeli, e in quell’occasione gli rivela anche i suoi dubbi sulla colpevolezza di Behice.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Nazire dice a Yilmaz che Mujgan è uscita di casa con Kerem Ali e alcuni bagagli, aggiungendo che i due sono stati accompagnati da Fikret. L’Akkaya teme che la moglie voglia scappare con il figlio, contando sulla complicità di Fikret. Dopo essersi scusato con Fikret Yilmaz incontra Zuleyha in segreto, e le confessa di aver deciso di concedere alla moglie l’affidamento di Kerem Ali per convincerla a divorziare.

Behice viene dimessa dall’ospedale, e solo dopo aver ascoltato le scuse di Fekeli decide di restare a Cukurova, anziché tornare a Istanbul. Una volta arrivata a casa però, scopre che la villa in cui ha vissuto con Mujgan e Yilmaz andrà a Gulten e Cetin, e va su tutte le furie. Behice cerca comunque di celare il suo disappunto senza far trapelare a Fekeli il suo stato d’animo.

Nel frattempo Demir – informato dal procuratore che non ci sono nuovi sospettati per l’ omicidio di sua madre – decide di offrire un’enorme ricompensa a chi fornirà informazioni utili all’arresto del colpevole.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler all’8 settembre 2023

La notizia della ricompensa spinge Gaffur a sognare una vita da benestante, e l’uomo si sente particolarmente fortunato quando trova un dossier su Behice in camera della defunta signora Yaman. Nel documento ci sono le prove che la zia di Mujigan è stata implicata in alcune indagini, e Gaffur si convince che questo possa essere stato il movente dell’omicidio.

I suoi sogni vengono però interrotti dalla stessa Behice, che lo minaccia di rivelare che è stato lui a uccidere Hatip se oserà denunciarla.

Terra Amara, cos’altro accade?

Züleyha scopre che Mujgan aspetta un bambino e pensa che la dottoressa sia incinta di Yilmaz. Sentendosi tradita, decide di chiudere i rapporti con quest’ultimo.

Behice tiene una conferenza stampa per fornire la sua versione dell’aggressione subita, accusando Züleyha di essere complice. Nonostante le illazioni, Behice perdona pubblicamente la Altun, mostrandosi magnanima nella speranza di tornare nelle grazie di Fekeli. Sermin, però, non si fida della versione di Behice e sospetta che la zia della dottoressa sia coinvolta nell’omicidio di Hunkar.

Saniye nota che Sevda si sta prendendo sempre più libertà all’interno della villa grazie al sostegno della famiglia Yaman e le due hanno un duro scontro verbale.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.