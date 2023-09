Le anticipazioni italiane di Terra Amara per la settimana dal 16 al 22 settembre 2023 ci svelano che vedremo Yilmaz lottare tra la vita e la morte, dopo un brutto incidente d’auto. L’uomo chiederà di poter rivedere i suoi figli e Züleyha e Mujgan si riconcilieranno al suo capezzale. Scopriamo insieme cosa accade la prossima settimana nella serie tv turca il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova.

Terra Amara, anticipazioni settimanali: trame dal 16 al 22 settembre 2023

Mujgan non vuole separarsi dal figlio ed elabora un piano per farsi trasferire in una piccola località dove fuggire con il piccolo. Nel frattempo Yilmaz e Züleyha progettano la fuga e decidono di partire nel giorno della cerimonia dell’anniversario della morte di Hunkar.

Rasit sembra scomparso nel nulla e neppure la sua amata Fadik riesce a scoprire dove sia finito. Poco dopo però l’uomo fa ritorno a villa Yaman, e le confessa di essere stato licenziato.

Terra Amara, anticipazioni e trame italiane

Züleyha accetta di tornare a casa con Demir, per non doversi allontanare dai suoi figli, ma è distrutta dal dolore. Qui può contare sul supporto di Sevda, con la quale ha instaurato un bellissimo rapporto.

Il mattino successivo – dopo essere passato da Fekeli per chiedere invano il suo perdono – Yilmaz si reca a villa Yaman. Le lettere inviate da Yilmaz hanno lasciato il segno nell’anima di tutti i destinatari, e risuonano nella mente di Fekeli, di Mujgan e persino in quella di Demir, suo nemico giurato.

Yilmaz e Züleyha sognano di sposarsi e abitare in una bellissima villa con il piccolo Adnan,

in attesa del divorzio. Per poter ottenere il divorzio i due dovranno rinunciare a Leyla – che resterà con Demir – e a Kerem Ali, che invece continuerà a vivere con Mujgan. Il loro sogno

L’Akkaya sale in fretta in auto per raggiungere il figlio e – durante il tragitto – rimane vittima di un terribile incidente. Demir e Züleyha assistono allo scontro e soccorrono Yilmaz, che viene subito trasportato in ospedale.

Fikret continua a indagare sul motivo che ha spinto Yilmaz a vendere le sue proprietà a Hunkar e condurre il doppio gioco per stringere alleanze utili a permettergli di realizzare il suo piano segreto.

La nonnina scambia Sevda per Hasene, la sorella di Hunkar morta molti anni prima. Questo infastidisce molto Saniye che – non immaginando più alcun futuro per la sua famiglia – appoggia Gaffur nella scelta di trasferirsi in Germania a lavorare.

Anticipazioni Terra Amara, spoiler al 22 settembre 2023

Yilmaz lotta tra la vita e la morte, e tutti i suoi cari accorrono al suo capezzale. L’Akkaya si risveglia e chiede di poter vedere i suoi figli, Adnan e Kerem Alì. Mujgan e Züleyha – davanti alla richiesta di Yilmaz – decidono di mettere al primo posto il bene di Kerem Ali e Adnan e si riconciliano.

A villa Yaman e a casa di Fekeli tutti sono in febbrile attesa di notizie dall’ospedale, e quando finalmente arrivano tutti appaiono sollevati. L’unica a non gioire è Behice.

Per sapere qualcosa in più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno. Le nostre anticipazioni Terra Amara per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove news. Vi ricordiamo che la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.07 e la domenica alle 14.50 su Canale 5.