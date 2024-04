Le anticipazioni italiane di Terra Amara sui tre nuovi episodi inediti in onda venerdì 19 aprile a partire dalle 21.40 circa su Canale 5 ci rivelano che assisteremo alla frenesia che precede le nozze tra Hakan e Züleyha. Tutto è pronto per le nozze, ma Luftiye – che dovrebbe officiare l’unione – non arriva. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni episodi del 19 aprile: Züleyha e Hakan pronti a pronunciare il loro “sì”

La soap turca di Canale 5 torna all’appuntamento serale del venerdì con i suoi fans. Nei tre episodi che prenderanno il via alle 21.40 e ci terranno compagnia fino alle 23.45 circa assisteremo ai frenetici momenti che precedono il matrimonio tra Züleyha e Hakan.

A villa Yaman tutto sarà pronto per i festeggiamenti e presto i due presto andranno a vivere insieme. Luftiye e Fikret si trasferiranno temporaneamente in una nuova casa. Tutto sembrerà procedere al meglio e per la coppia si avvicinerà il momento del “sì”. A officiare l’unione dovrebbe essere Luftiye, che però sarà in ritardo.

Terra Amara, cosa accade nelle puntate di venerdì 19 aprile?

Che fine ha fatto Luftiye? Con il passare del tempo la tensione di Züleyha aumenterà e la donna inizierà a pensare che le sia successo qualcosa. Il suo timore sarà che Colak – volendo vendicarsi per l’ordine di demolizione firmato dalla zia di Fikret – le abbia fatto del male. Verrà così allertata la polizia e Colak sarà arrestato come principale sospettato per la scomparsa di Lutfiye.

Mentre tutta Cukurova sarà convinta che la donna sia stata uccisa da Hasmet, lei farà il suo ingresso in commissariato. Luftiye racconterà di essere stata fermata da Vahap mentre si trovava alla guida della sua auto diretta a villa Yaman. L’uomo – inseguito dalla gendarmeria – le non avrà esitato a sequestrarle l’auto per fuggire, lasciandola così a piedi.

Dopo aver chiesto un passaggio Luftiye raggiungerà la gendarmeria, dove troverà ad attenderla Züleyha, Hakan e il procuratore. Chiarita la dinamica dei fatti la donna potrà celebrare il matrimonio.

Trame Terra Amara, spoiler al 19 aprile

Sermin e Betul, riusciranno ad arrivare a Istanbul, ma saranno costrette a vivere nella casa di Gaffur in condizione economiche disperate. Le due non avranno cibo a sufficienza e – in preda alla disperazione – cercheranno un modo per fare un po’ di soldi. Sermin ruberà la spilla d’oro portafortuna di Leyla con l’intento di poterla rivendere e racimolare del denaro.

Luftiye nel frattempo sarà impegnata a trovare una fidanzata per il nipote, e la sua attenzione cadrà su Zeynep. L’insegnante sarà da poco tornata ad Adana e sarà vecchia di Cetin. Con la complicità di quest’ultima la donna organizzerà una cena per farli conoscere, e tra Fikret e Zeynep sembrerà esserci subito una certa affinità.

Per sapere qualcosa di più dovremo attendere qualche ora. Terra Amara – salvo variazioni nel palinsesto Mediaset – tornerà a tenerci compagnia domenica 21 aprile nel daytime di Canale 5. Continuate a seguirci per scoprire insieme a noi cosa accadrà.