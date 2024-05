Terra Amara torna stasera – venerdì 24 maggio – in prime time su Canale 5 con due nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:34 e ci terranno compagnia fino alle 23:56 circa. Cosa accadrà negli episodi in onda stasera in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Riflettori puntati su Züleyha, che avrà una notizia sconcertante. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Terra Amara stasera su Canale 5 con due episodi inediti

Nella prima puntata in onda stasera assisteremo al colloquio tra Züleyha e il suo avvocato. In quell’occasione la Altun viene a sapere che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole. Dopo aver riflettuto un po’ la giovane donna decide di donare alla città l’intero patrimonio ereditato.

Terra Amara, cos’altro accade?

Nell’ultima puntata Terra Amara di stasera avremo modo di vedere la reazione di tutta la popolazione di Cukurova al gesto di Zülyha. La Altun viene osannata da tutti,

Nel frattempo avremo modo di seguire anche l’epilogo della vicenda che vede Abdulkadir, Vahap e Betul in fuga. I tre – dopo essere sfuggiti alla polizia – cercano di raggiungere la Siria.

Riusciranno nella loro impresa? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Terra Amara tornerà a farci compagnia il prossimo venerdì 31 maggio, nel consueto appuntamento serale di Canale 5.