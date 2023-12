Terra Amara si ferma nella settimana di Natale e tornerà in onda sabato 30 dicembre. Il cambio palinsesto Mediaset mette in pausa la soap turca dal 25 al 29 dicembre. Ecco tutti i dettagli.

Appuntamento con Terra Amara sospeso

Le variazioni del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset dopo il 24 dicembre prevedono cambiamenti importanti per quanto riguarda la messa in onda delle soap pomeridiane che tutti i giorni appassionano una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori. Terra Amara – la soap turca incentrata sulle vicende di Züleyha e Demir Yaman in onda nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5 – sarà messa in pausa per cinque giorni.

Dopo la puntata trasmessa nel pomeriggio di domenica 24 dicembre la soap si congederà dai propri fans, per tornare al consueto appuntamento in daytime sabato 30 dicembre.

Cosa vedremo al posto di Terra Amara?

Nella giornata di Natale e per Santo Stefano non ci sarà spazio per nessuna soap nella fascia del daytime pomeridiano: Beautiful non andrà in onda, così come non ci saranno i nuovi appuntamenti con la serie turca né quello con La Promessa. Il palinsesto Mediaset prevede la messa in onda di alcuni film natalizi sia il 25 che il 26 dicembre.

A partire dal 27 invece le vicende dei Forrester riprenderanno regolarmente, seguite da un maxi appuntamento con La Promessa che sarà in onda dalle ore 14.15 alle 16.55 circa.

Terra Amara, quando torna in TV?

La soap turca tornerà sui nostri teleschermi con nuovi episodi inediti sabato 30 dicembre. Il ritorno prevede una puntata speciale che andrà in onda dalle 14.15 alle 16.30 circa, quando poi la linea passerà al best of di Verissimo.

Nella puntata del 24 dicembre tireremo un sospiro di sollievo nel vedere la piccola Uzum tornare a casa dall’ospedale, mentre non avremmo notizie di Demir, scomparso durante l’attentato a villa Yaman. Che fine avrà fatto il marito di Züleyha? A questo mistero se ne aggiungerà un altro, quando la stessa Altun confesserà a Fekeli e Fikret di aver sparato contro Umit e averla lasciata a terra. I tre si recheranno sul posto, ma non troveranno né il corpo della donna, né l’arma.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremmo attendere sabato 30 dicembre, quando Terra Amara tornerà sui nostri teleschermi con l’attesissima ultima stagione. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle ultime news e anticipazioni Terra Amara.