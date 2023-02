I tantissimi fans della soap turca Terra Amara oggi non potranno seguire le vicende di Züleyha e Yilmaz. Al suo posto oggi – 28 febbraio 2023 – andrà in onda la replica di Buongiorno Mamma 2, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetti che lo scorso venerdì ha ceduto il posto a uno speciale per ricordare Maurizio Costanzo.

Cambio programmazione 28 febbraio: Terra Amara non va in onda, cancellata per Buongiorno Mamma!

Brutta sorpresa per i fans della soap turca, che oggi pomeriggio si collegheranno su Canale 5 per seguire Terra Amara. Un cambio di programmazione Mediaset ha riservato il daytime pomeridiano alla replica di Buongiorno Mamma 2, che andrà in onda a partire dalle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset, occupando anche la fascia oraria di Uomini e Donne e la striscia di Amici.

I due programmi condotti da Maria De Filippi sono stati infatti temporaneamente sospesi per lasciare spazio a diversi speciali sul marito, il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, venuto a mancare lo scorso 24 febbraio.

Anche la soap turca ieri era stata cancellata per lasciare il posto alla diretta delle esequie di Costanzo, e i fans di Terra Amara speravano di poter ritrovare oggi la loro amata soap. Ma la morte di Maurizio Costanzo ha portato a molti cambiamenti nel palinsesto Mediaset. Anche la seconda puntata di Buongiorno Mamma, inizialmente programmata per lo scorso venerdì, era stato cancellata.

Mediaset nelle scorse ore ha deciso di recuperarla nel pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio a partire dalle ore 14.10. La puntata che durerà sino alle 16.45 – occuperà anche lo spazio daytime solitamente dedicato ai programmi di Maria De Filippi – e sarà seguita dalla striscia quotidiana del Gf Vip.

Quando torna Terra Amara su Canale 5?

La delusione per le migliaia di fans di Terra Amara è comunque destinata a breve durata, perché la soap tornerà in onda domani – mercoledì 1° marzo – alle ore 14.10 su Canale 5.

Nella puntata di domani tratterremo il fiato per le sorti di Demir, Züleyha e il piccolo Adnan. Lo Yaman – appena evaso dal carcere – ha costretto la moglie a fuggire insieme a lui e al piccolo Adnan verso la Germania. Tutti saranno sulle tracce dei fuggitivi, e la procuratrice arriverà a pensare che Hunkar sia coinvolta nella fuga del figlio e della nuora. Cosa accadrà? Lo scopriremo insieme domani!

Ecco intanto un’anticipazione: