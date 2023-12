Terra Amara oggi non andrà in onda. I fans della soap turca che oggi – martedì 26 dicembre – si collegheranno su Canale 5 per seguire le vicende di Züleyha e Demir non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Quali sono i motivi che hanno spinto i vertici di Cologno Monzese a mettere in pausa la soap e, soprattutto, quando tornerà in onda?

Terra Amara salta l’appuntamento di Santo Stefano

Come già accaduto ieri, giorno di Natale, anche oggi Terra Amara non andrà in onda. I motivi che hanno spinto Mediaset a rivedere il palinsesto in occasione del periodo natalizio sono legati al desiderio di consentire – anche a coloro che decideranno di trascorrere le feste in famiglia – di godersi questi giorni così “speciali” senza perdere neppure un appuntamento con la soap.

La decisione dei vertici di Cologno Monzese riprende quella già adottata negli anni passati, e in occasione del periodo natalizio prevede un cambio della programmazione. La rete ammiraglia Mediaset mette in pausa le soap per i due giorni “cruciali” del Natale. Anche Beautiful e La Promessa – soap di successo di Canale 5 – salteranno infatti oggi l’appuntamento con i propri fans. Al posto di Terra Amara e delle altre soap Mediaset verranno proposti una replica del Concerto di Natale e poi il film drammatico del 2019 “A Merry Christmas Match”.

Al contrario di quanto previsto per la soap iberica e quella americana però, Terra Amara non tornerà in onda domani – 27 gennaio – ma si concederà una pausa un po’ più lunga in occasione delle festività.

Terra Amara, quando in TV?

Quando riprenderà la consueta programmazione Terra Amara? I fans ritroveranno i loro beniamini sabato 30 dicembre. Ad una settimana esatta dallo “stop” temporaneo infatti la serie turca tornerà all’appuntamento con i suoi fans e lo farà con una super puntata di quasi due ore.

Il ritorno Terra Amara infatti prevede un appuntamento con due episodi inediti nel daytime di Canale 5, che inizieranno sabato 30 dicembre alle 14.53 e ci terranno compagnia fino alle 16.30. In quell’occasione assisteremo a una sconcertante scoperta di Fikret. Mentre il fratellastro di Demir verrà a sapere che il corpo di Umit è stato trovato in una scarpata, Betul continuerà a portare avanti i suoi piani per impossessarsi dell’azienda Yaman, ostacolata da Ercan che inizierà a nutrire qualche sospetto.

Il comandante della gendarmeria arriverà alla villa con notizie sconvolgenti: Cumali è stato arrestato per il rapimento di Adnan. Si scoprirà che l’uomo si era presentato sotto falso nome e non risulterà essere il padre di Uzum. Ecco un’anticipazione di quanto accadrà nel prossimo episodio Terra Amara.

