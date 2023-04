I tantissimi fans di Terra Amara che oggi, lunedì 24 aprile, alle 14.10 si collegheranno come di consueto su Canale 5 per seguire le vicende di Züleyha e Yilmaz, avranno una brutta sorpresa. Terra Amara oggi non va in onda, perché? Cosa c’è al suo posto? Continua a leggere e scopri di più.

Terra Amara, sospesa la puntata di lunedì 24 aprile

Per il lungo ponte del 25 aprile Mediaset ha aggiornato il palinsesto, decidendo di “mettere in pausa” sia Uomini e Donne che Terra Amara. Il programma di Maria De Filippi e la soap turca – il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova – si prenderanno una “pausa” di due giorni, per tornare regolarmente in onda mercoledì 26 aprile.

Programmazione Canale 5 oggi lunedì 24 aprile

La seconda domanda che i moltissimi fans di Terra Amara si fanno – dopo essersi chiesti perché non c’è Terra Amara – è “cosa c’è al suo posto oggi su Canale 5?”

Mediaset – pur facendo in modo che coloro che hanno deciso di concedersi una breve vacanza non perdano neppure un appuntamento con la soap turca – ha pensato anche a chi resterà a casa. La Rete propone – a partire dalle 13.42 – Beautiful. A seguire, nello spazio daytime solitamente occupato da Terra Amara e Uomini e Donne trasmetterà il film Inga Lingstdom – La casa sul lago.

La pellicola del 2017 diretta da Marco Serafini, vede protagonista Liv Borgen – interpretata dall’attrice Frankiska Wolf – dolce e talentuosa veterinaria che sogna di fare ritorno a Nyköping, luogo in cui è nata e che ha dovuto abbandonare all’età di otto anni dopo la morte della madre. La ragazza ripercorre tutti i luoghi “attraversati” con la madre, fino a giungere alla scuderia Andersson, la stessa dove la donna ormai defunta lavorava. Qui scopre che l’astio che le viene mostrato nel mese di apprendistato ha radici molto profonde….

Per scoprire quali segreti racchiude il passato, cari amici lettori, vi invitiamo a collegarvi alle reti Mediaset, lunedì 24 aprile alle ore 14.10. Possiamo però anticiparvi che questo bellissimo film non deluderà le aspettative dei tanti telespettatori che hanno scelto di rimanere a casa.

