Terra Amara sospesa venerdì 2 giugno: i tantissimi fans della soap turca che ogni giorno nel daytime pomeridiano si collegano a Canale 5 troveranno ad attenderli una brutta sorpresa. Terra Amara oggi non andrà in onda. Continua a leggere per scoprire i motivi e quando tornerà sui nostri teleschermi.

Terra Amara non va in onda 2 giugno, i motivi

Come già accaduto in occasione di Pasquetta e del ponte della Liberazione, anche in occasione della Festa della Repubblica il palinsesto Mediaset ha subito delle modifiche. La decisione è stata presa per consentire ai tantissimi fans della soap di godersi la giornata di festa senza perdere neppure una delle tante vicende di Cukurova, che in questo periodo si sono fatte ancor più intriganti e coinvolgenti.

Tuttavia, come già accaduto nelle due precedenti occasioni, Mediaset ha pensato anche a chi resterà a casa, proponendo un film che promette di tenerci incollati davanti alla TV senza farci rimpiangere – almeno per un giorno – le vicende di Yilmaz e Züleyha.

Terra Amara, sospesa puntata del 2 giugno, cosa c’è al suo posto?

Dopo la consueta messa in onda di Beautiful – che sarà regolarmente sui nostri teleschermi alle 13.40 – sarà trasmesso il film drammatico “Inga Lindstrom – Ritorno a casa“.

La pellicola del 2016 narra le vicende di una giovane ragazza il cui futuro professionale è destinato a essere presto scombussolato. Emilia Jönsson – interpretata dall’attrice tedesca Klara Deutschmann – dopo essersi diplomata come stilista, si prepara alla carriera come designer a Stoccolma. Purtroppo però le vicende drammatiche che Caspar, che ha da poco perso la moglie in un incidente aereo, la convincono a rimandare i suoi programmi. Mentre cerca di dare supporto al padre Caspar – interpretato da Heikko Deutschmann – conosce Viktor. Tra i due è subito evidente un’intesa, ma anche il giovane Viktor (Frederick Götz) è in città per fare visita al fratello e non intende rimanere a lungo. Tra i due riuscirà a trionfare l’amore? Non vi sveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa, ma possiamo assicurarvi che saprà tenervi con il fiato sorpresa.

Il film ci terrà compagnia fino alle 16.10, occupando così anche il consueto spazio solitamente dedicato a La Promessa, la nuova soap spagnola che da pochi giorni è arrivata sugli schermi di Canale 5.

Terra Amara, stop ponte del 2 giugno: quando tornerà?

Chi sceglie di trascorrere la giornata di festa con parenti e amici, così come chi rimane a casa, potrà stare tranquillo. Si tratterà infatti di uno “stop” breve, e Terra Amara tornerà regolarmente in onda sabato 3 giugno.

Per rimanere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci.