Cambio palinsesto per Terra Amara, che si ferma in prima TV per la pausa di Ferragosto. Le vicende di Züleyha, Yilmaz, Demir e Mujigan ci terranno compagnia – in questa settimana centrale di agosto – con le repliche delle prime puntate. Ma quando torneremo a vedere gli episodi inediti? Continua a leggere e scopri di più.

Terra Amara repliche dal 13 agosto

Il cambio programmazione Mediaset per Terra Amara è iniziato ieri – domenica 13 agosto – con la sospensione delle puntate inedite della soap turca.

I vertici Mediaset hanno scelto di modificare il palinsesto della rete ammiraglia ecco che, in occasione della settimana di Ferragosto, non ci sarà spazio per la messa in onda di puntate inedite in prima visione assoluta. A seguito di questa scelta i fans della soap potranno seguire i loro beniamini rivivendo gli esordi della storia, con le prime puntate di Terra Amara che occuperanno una larga fetta del pomeriggio di Canale 5.

Anche la durata complessiva della soap subirà infatti alcune modifiche. Per oggi – lunedì 14 agosto – e domani giorno di Ferragosto verrà proposta una mini maratona nel daytime pomeridiano Mediaset, durante la quale le repliche andranno in onda dalle 14.15 alle 17.40 circa. A partire da mercoledì 16 agosto invece – con il ritorno di La Promessa e My home my destiny in prima visione assoluta – si tornerà alla consueta programmazione della soap turca, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Terra Amara puntate inedite, quando in TV?

La programmazione speciale Terra Amara proseguirà fino a domenica 20 agosto. A partire da lunedì 21 le vicende degli abitanti di Cukurova riprenderanno la loro normale messa in onda con i nuovi episodi. I tantissimi fans della soap – che sta facendo registrare ottimi indici di ascolto – potranno così assistere al ritrovamento del corpo di Hunkar e alla reazione di Demir che vorrà in ogni modo fare luce sul terribile omicidio.

