Le anticipazioni turche Terra Amara ci svelano che vivremo attimi di tensione per Yilmaz, ferito in un attentato organizzato da Demir. I due rivali saranno al centro delle scene, mentre la dottoressa Mujigan si prepara a lasciare la città. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Terra Amara: Demir attenta alla vita di Yilmaz

Züleyha scopre che è stato il marito a sabotare l’auto dell’Akkaya, causando così l’incidente nel quale la Altun e la dottoressa Mujigan sono rimaste ferite. Demir non poteva sapere che proprio quel giorno la vettura della dottoressa Mujigan avrebbe avuto dei problemi, spingendo così la fidanzata a prendere l’auto di Yilmaz, né tantomeno che insieme a lei ci sarebbe stata sua moglie. Uno scherzo del destino che avrà conseguenze drammatiche!

La Altun, dopo aver scoperto ciò che il marito aveva escogitato per il suo acerrimo nemico non ci pensa due volte e – dopo aver preso con sé il figlio Adnan – lascia la tenuta e si dirige a casa di Fekeli.

Demir la raggiunge e – trovandosi davanti Yilmaz – lo ferisce gravemente alla schiena durante una sparatoria.

Spoiler Turchia Terra Amara, Yilmaz operato da Mujigan

L’Akkaya viene operato dalla fidanzata Mujigan e dal dottor Sabahattin, un delicato intervento che permette di dichiarare Yilmaz fuori pericolo.

Nel frattempo Fekeli parla con Hunkar, e le dice che sarà lo stesso Yilmaz a decidere se denunciare o meno Demir. Per la madre dello Yaman però, il pensiero della sorte del figlio sembra passare in secondo piano quando si trova a gestire una nuova emergenza.

Lo Yaman ha deciso di punire la moglie separandola dal figlio, e Züleyha – in preda alla disperazione – tenta il suicidio tagliandosi le vene. Solo l’intervento tempestivo di Hunkar, che ordina al capomastro Gaffur di chiamare subito un medico, riesce a salvarle la vita.

Per Demir si aprono di nuovo le porte del carcere!

Terra Amara puntate turche: la partenza di Mujigan

Intanto per la dottoressa Mujigan arriva una grossa delusione. Yilmaz, sotto l’effetto dei medicinali, continua a ripetere il nome di Züleyha. La dottoressa capisce così che il fidanzato non ha mai dimenticato la sua ex e, dopo avergli scritto una lettera d’addio, si prepara a lasciare la città.

Quando Yilmaz scopre cosa è accaduto si mette in viaggio con Fekeli per cercarla. Riuscirà a trovarla? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche 2° stagione Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.