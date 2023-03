Le anticipazioni turche Terra Amara tornano puntuali e ci svelano che presto assisteremo a due nuove nascite. Züleyha e Mujigan partoriranno infatti lo stesso giorno, e mentre per la moglie di Demir tutto andrà per il meglio, la dottoressa si troverà a dover fare i conti con le cattive condizioni di salute del piccolo Kerem Ali. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate Terra Amara.

Trame turche Terra Amara: Demir diventa padre della piccola Leyla

Dopo i tanti dubbi dovuti alla sua sterilità – che lo avevano portato in un primo momento a pensare che la moglie avesse una relazione clandestina con Yilmaz – Demir può gioire per la nascita di Leyla. Gli esami eseguiti hanno infatti confermato che l’uomo non è più sterile, e quindi la bambina che Züleyha ha portato in grembo per nove mesi è sua figlia!

La moglie di Demir viene colta dalle doglie del parto mentre si trova con Yilmaz, e l’ex meccanico non esita a soccorrerla e condurla in ospedale, ignaro che nello stesso momento anche sua moglie si trovi nelle stesse condizioni.

Spoiler Turchia Terra Amara, Mujigan da alla luce il piccolo Kerem Ali

Mujigan tenta invano di mettersi in contatto con Yilmaz, quando viene colta dalle prime contrazioni. L’irreperibilità del marito la mette in agitazione, e la sua tensione si trasforma in delusione profonda quando scopre che Yilmaz si trovava a soccorrere Züleyha proprio nel momento in cui anche lei aveva bisogno di lui.

Nonostante le difficoltà iniziali comunque anche la dottoressa riesce ad arrivare all’ospedale, e si trova a dare alla luce suo figlio nella stessa sala operatoria in cui Züleyha sta per dare alla luce la piccola Leyla.

Terra Amara puntate turche, Kerem Ali ha difficoltà respiratorie

Ma mentre la figlia di Züleyha e Demir gode di ottima salute, le condizioni precarie del figlio di Mujigan e Yilmaz costringono i medici a trasferire il bambino in incubatrice.

Kerem Ali ha un’insufficienza respiratoria causata dalla nascita prematura.

La dottoressa cade in una profonda depressione e non esita a incolpare il marito della sua assenza nel momento cruciale. Mujigan si chiude in un silenzio profondo e dice a Yilmaz che vuole essere lasciata sola con il neonato, preferendo la vicinanza di Fekeli e della zia Behice a quella del marito.

Züleyha si reca a far visita a Mujigan per offrirle il suo appoggio, ma la moglie di Yilmaz pensa che la rivale sia andata lì solo per esultare delle cattive condizioni di Kerem Ali e mostrarsi felice per la nascita di Leyla, che al contrario gode di ottima salute.

Dopo la visita di Züleyha Mujigan viene colta da un attacco di panico, e i medici devono somministrarle un tranquillante per farla riposare un po’. Nel frattempo l’Akkaya cerca un modo per aiutare la moglie, ignaro del fatto che lei abbia scoperto che il piccolo Adnan è in realtà figlio di Yilmaz.

Per conoscere gli esiti di questa vicenda e cos’altro accadrà nella soap turca “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momento terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sulle avventure dei vostri beniamini preferiti.