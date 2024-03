Diventare la nuova signora di Çukurova è il sogno segreto di Betül, e per vederlo realizzato la donna sembra disposta a tutto. Nelle prossime puntate Terra Amara la figlia di Sermin non esiterà a fermarsi, e dopo aver sposato Çolak elaborerà un piano per sbarazzarsi del marito e impossessarsi dell’eredità. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Terra Amara: Betül sposa Çolak

Çolak è uno degli uomini più ricchi di Çukurova, e questo “dettaglio” non sfuggirà alla perfida Betül, che metterà gli occhi sull’uomo riuscendo a portarlo all’altare. La donna ha già dimostrato di essere pronta a tutto pur di diventare la signora di Çukurova, e dopo aver tradito la fiducia di Züleyha non esiterà a prendere di mira l’uomo.

Ricordiamo infatti che proprio Betül – nominata vicepresidente della Hünkar Yaman Holding – ha omesso di dare alla Altun gli avvisi di pagamento delle tasse della società, ponendo Züleyha in una situazione davvero difficile con il fisco. Mentre la vedova di Demir sarà costretta a vendere in fretta i suoi gioielli per salvare la villa, Betül proseguirà nel suo piano, convincendo Çolak a unirsi in matrimonio al più presto.

Come è facile immaginare non si tratterà affatto di un matrimonio d’amore, e l’obiettivo della neo sposa sarà quello di far fuori il marito già durante la prima notte di nozze, così da poter mettere le mani sul suo ingente patrimonio da milioni di lire turche.

Terra Amara, spoiler Turchia: Betül medita di uccidere Çolak

Tra i preparativi di matrimonio, la figlia di Sermin inserirà anche il contatto con un malavitoso di Çukurova, al quale chiederà di fornirle il veleno da somministrare a Çolak.

“Ti devo dare così tanti soldi per un piccolo pacchetto di veleno e se non funziona?”

Con queste parole Betül esprimerà al malavitoso tutta la sua preoccupazione per il fatto che il suo piano non possa andare per il verso giusto. L’uomo però la tranquillizzerà dicendole di aver venduto la stessa sostanza anche ad Abdulkadir per far uccidere Ali Fekeli.

A Betül non resterà altro da fare che informarsi sulle modalità di somministrazione del veleno, e sarà lo stesso malavitoso a consigliarle di somministrare la sostanza velenosa al suo compagno mettendola in una bevanda calda.