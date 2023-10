Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Züleyha e Demir si troveranno ad affrontare un nuovo tragico evento. I coniugi Yaman, dopo aver ritrovato l’armonia, vivranno la gioia legata all’attesa di un nuovo figlio. Ma qualcosa scombinerà i loro progetti. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Züleyha felice per la terza gravidanza

Demir e Züleyha saranno sempre più affiatati nelle prossime puntate di Terra Amara. Superato il dolore per la morte di Yimaz la Altun sarà pronta a ricominciare al fianco del marito, che a sua volta deciderà di chiudere definitivamente la sua storia clandestina con Umit. A coronare la loro felicità sarà la notizia della nuova gravidanza.

Züleyha annuncerà al marito di aspettare un figlio, e Demir sarà al settimo cielo. Tuttavia il destino si accanirà nuovamente sulla coppia.

Spoiler turchi Terra Amara, Züleyha perde il bambino

Mentre si recherà a un controllo ginecologico Züleyha finirà con la sua auto in un tratto di strada reso scivoloso dall’olio e perderà il controllo della sua auto. La Altun avrà così un brutto incidente, nel quale batterà la testa e perderà i sensi. A soccorrerla sarà Umit, che si troverà a passare per prima da lì. L’ex amante di Demir indugerà davanti alla scena, tentata di lasciarla lì per liberarsi della sua rivale. Alla fine però sarà la sua etica professionale ad avere il sopravvento, e deciderà di soccorrere Züleyha.

Züleyha verrà trasportata in ospedale, e le sue condizioni appariranno gravi. Al suo capezzale Sevda, Sermin e Demir temeranno per la sua vita. Fortunatamente i medici riusciranno a salvarla, anche se non potranno fare niente per il bambino che portava in grembo.

Per sapere qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.