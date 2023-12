Le ultime puntate Terra Amara andate in onda prima della pausa natalizia non hanno svelato che fine ha fatto Demir. Lo Yaman è scomparso durante l’irruzione di uomini armati alla villa e di lui non si sono avute più notizie. Con la ripresa della soap turca scopriremo che l’uomo è stato ucciso e il suo corpo nascosto all’interno di un frigorifero in un vecchio magazzino abbandonato. La famiglia organizzerà così i funerali di Demir a Cukurova.

Terra Amara, anticipazioni 4° stagione: i funerali privati di Demir

Dopo il ritrovamento del corpo di Demir nel frigorifero di un magazzino abbandonato, tutta la famiglia e i dipendenti di villa Yaman gli daranno l’ultimo saluto. Züleyha non avrà parole troppo tenere per il marito. I funerali dello Yaman si svolgeranno in forma privata, per volere della moglie. Demir era una figura di spicco in città e in molti si sarebbero aspettati che alle esequie partecipassero il governatore e il vice governatore di Çukurova, ma Züleyha non vorrà la loro presenza e rifiuterà la cerimonia pubblica.

Per Fikret il funerale di Demir sarà un durissimo colpo, perché si ritroverà a dover seppellire quel fratellastro appena ritrovato. La tristezza trasparirà anche dagli occhi di Züleyha, anche se la donna non si lascerà andare a scenate ma piuttosto riserverà al marito appena scomparso parole abbastanza dure.

Terra Amara spoiler turchi: l’ultimo saluto a Demir

Gaffur – con un groppo alla gola – metterà la lapide di legno sulla tomba di Demir, mentre Fikret si rivolgerà al fratellastro dicendogli “Possa Dio perdonare i tuoi peccati”. Dopo le esequie tutti se ne andranno, lasciando solo Züleyha con Filkret e Lütfiye.

La Altun a quel punto darà l’ultimo saluto a Demir con parole abbastanza dure. “Per quali peccati ti devo perdonare Demir? A chi rivolgo l’odio e la rabbia che provo ora? A una manciata di polvere? Mi hai deluso davvero tanto, ma ora non so che cosa fare con questo dolore che provo dentro. Tante volte ho pensato al motivo che ti ha spinto a farmi del male. Per te era amore, ma alla fine tu eri solo crudele. Ora non mi resta che seppellire con te tutta la rabbia che provo. Lo faccio per i miei figli, perché per loro sei stato un ottimo padre, a prescindere da quello che mi hai fatto. Possa Dio perdonare tutti i tuoi peccati, questa è la mia unica preghiera per te.”

Dopo aver pronunciato queste parole anche Züleyha abbandonerà il cimitero, seguita da Fikret e Lütfiye, incamminandosi verso una nuova vita.

Per conoscere ulteriori dettagli sul gran finale Terra Amara, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime di Canale 5.