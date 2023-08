Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che la reazione di Demir alla morte di Hunkar non tarderà ad arrivare e qualcuno sarà terrorizzato dalla sua possibile vendetta. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nei nuovi episodi inediti della soap seguitissima dal pubblico.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Yaman vuol vendicare sua madre

Nelle ultime puntate inedite andate in onda prima della pausa di Ferragosto abbiamo assistito alla morte di Hunkar Yaman. Il ritrovamento del corpo della madre senza vita ha gettato Demir nella disperazione, e ora l’imprenditore vuole a ogni costo vendicarsi su chi ha compiuto un gesto così terribile.

Züleyha – all’insaputa del marito – assume un investigatore privato per cercare di ricostruire i movimenti della suocera la notte dell’omicidio. Attraverso un tassista l’investigatore viene a sapere che una donna – che corrisponde alla descrizione di Behice – si è fatta accompagnare alle rovine proprio il giorno dell’omicidio.

Demir a quel punto si reca di corsa a casa della zia di Mujigan, e quest’ultima vedendolo arrivare tenta di scappare.

Terra Amara, spoiler Turchia: Demir affronta Behice

Lo Yaman afferra Behice per il collo, urlandole in faccia di aver ucciso sua madre. Alla scena assistono Gaffur, Sevda, Züleyha, Saniye, Gulten e Fadik, che intervengono per evitare che la reazione di Demir finisca in una tragedia.

Behice riesce così a salvarsi dalla furia dell’uomo, ma capisce che potrebbe essere incastrata da un momento all’altro. La donna comprende che la sola possibilità per salvarsi è quella di lasciare Cukurova. Decide così di rivolgersi alla nipote, sperando di trovare in lei un’alleata, ma la dottoressa si limita ad offrirle il suo aiuto economico per trasferirsi a Istanbul.

Behice a quel punto scoppia a piangere perché si rende conto di essere rimasta da sola e senza un’entrata consistente a sostenerla!

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.