Le anticipazioni Terra Amara che arrivano dalla Turchia ci svelano che Demir Yaman – dopo essere stato rapito da Fikret e avere appreso da quest’ultimo la verità – finisce per scagliarsi contro Züleyha, “colpevole” di avergli taciuto che Fikret è in realtà il suo fratellastro. Cosa ci attende nelle prossime settimane? Scopriamolo insieme.

Terra Amara, anticipazioni straniere: Demir scopre la vera identità di Fikret

Demir viene rapito da Fikret e – durante la prigionia – scopre la vera identità dell’uomo.

“Sono il tuo fratellastro!”

Con queste parole Fikret rivela allo Yaman i motivi che l’hanno portato a Cukurova, ovvero il desiderio di rovinare la vita al figlio dell’uomo che ha abbandonato lui e la madre anni prima. Demir e Fikret si scontrano fisicamente, ma entrambi non hanno il coraggio di usare le pistole.

Quando viene liberato, lo Yaman si reca a Istanbul, nella casa della vedova del maggiordomo che anni prima aveva lavorato al servizio della sua famiglia. Qui lo attende una sorpresa. La donna gli rivela infatti che di recente ha ricevuto la visita di Züleyha e di Sevda. Capisce così che la moglie e la matrigna erano già a conoscenza del segreto di Fikret.

Spoiler turchi Terra Amara, Demir torna alla villa

Lo Yaman fa ritorno alla villa e si scaglia contro la moglie, accusandola di avergli taciuto che Fikret era il suo fratellastro. La donna cerca di difendersi affermando di averlo fatto solo per evitare di scatenare una dura reazione. Quando Demir si rende conto di avere esagerato chiede scusa alla moglie.

Mentre i due coniugi si chiariscono, Fikret cerca un nuovo modo per portare a termine la sua vendetta. L’uomo non è disposto ad ascoltare neppure la zia materna Lütfiye Duman, che cerca di farlo desistere. Cosa avrà in mente?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni straniere Terra Amara per il momento terminano qui. Se siete curiosi di conoscere il seguito continuate a seguirci per scoprire, insieme a noi, tutte le news della soap “regina” del daytime pomeridiano di Canale 5.