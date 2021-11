Teresa Langella a Verissimo ha raccontato un passato molto doloroso. Per un intervento al seno, oltretutto sbagliato, la Langella dovette subire molestie e violenze dal chirurgo che, oltretutto, doveva rioperarla per sistemare il seno deforme. Ecco cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne nonché ex tentatrice di Temptation Island che si è legata sentimentalmente ad Andrea Dal Corso. Aria di matrimonio fra i due? Il veneto non ha voluto lasciar intendere nulla di che. I fiori d’arancio potrebbero esserci nel futuro della coppia, ma la proposta arriverà solo quando Teresa non se lo aspetterà. Ora tutti glene parlano e sarebbe troppo scontato e poco sorprendente.

Teresa Langella a Verissimo: il doloroso racconto fra le lacrime

In lacrime, tremante, Teresa Langella a Verissimo ha spiegato a Silvia Toffanin cosa le è successo prima di approdare a Uomini e Donne. La ragazza ha spiegato di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva consapevole dei possibili rischi. Sapeva bene si trattasse di in intervento e che le cose potevano anche andare storte. Non si immaginava, però, cosa poteva succedere con quel medico di cui lei si fidava.

La Langella ha raccontato che: “Con questo dottore ho fatto un primo intervento al seno e non è andato bene. Abbiamo deciso per una seconda operazione, mi fidavo di lui, ha la vita delle persone nella sua mani. Prima del secondo intervento ho fatto delle visite e li è accaduto tutto. Durante le visite c’era mia madre che mi accompagnava e il dottore con la scusa della privacy la allontanava. Non entro nel dettaglio, ma non si è comportato da medico. Le visite non si fermavano al seno.. lui mi diceva che era dell’idea che al seno fossero collegate anche le ghiandole di altre parti del corpo…”

Teresa ha ammesso di essersi sentita: “in colpa, vergognata, soprattutto quando ho preso consapevolezza“.

Il racconto è però proseguito. Teresa voleva lasciarsi tutto alle spalle ma un anno dopo arrivò un poliziotto a casa sua. “Appena hanno visto il mio malessere hanno capito e allora ho riportato fuori tutto, sono crollata. Ho deciso di denunciare e ho scoperto che non ero stata l’unica a subire molestie“.

L’intervista di Silvia Toffanin si è conclusa con le parole della Langella che ha spiegato il motivo per cui ha deciso proprio ora di raccontare tutto. “Sono qui però ancora un po’ mi vergogno, provo a fare la dura però… voglio essere forte! Devo essere forte per tutti i messaggi che ho ricevuto dopo quelle parole. Non è giusto che una donna debba sentirsi in difetto, sbagliata, perché non siamo noi in errore. Voglio dare forza a chi non ha voce, ho la fortuna di esser con voi a nome di tutti loro“.

Il Video Mediaset con l’intervista integrale a Teresa Langella