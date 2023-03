Terence Hill rifarà Trinità: a 53 anni dal film “Lo chiamavano Trinità…”. L‘amatissimo attore di Don Matteo, che ha lasciato il posto a Raul Bova, riproporrà sullo schermo uno dei personaggi più amati di sempre. Terence Hill, infatti, tornerà a vestire i panni di Trinità, come ha dichiarato lo stesso attore. Ma vediamo di capire meglio.

Terence Hill torna a vestire i panni di Trinità, nel film: “Trinità, la suora e la Pistola”

Terence Hill, raggiunto da “Sette” ha fatto delle dichiarazioni in merito a questo nuovo film, le cui riprese dovrebbero iniziare in estate in Abruzzo. Hill fa sapere: «La storia si intitola “Trinità, la suora e la Pistola”, dove la Pistola è… Billy the Kid». Terence, che dirigerà anche il film, lavora alla sceneggiatura da 18 mesi e nel nuovo film, Trinità salverà da tre minacciosi cowboy una suora italiana emigrata negli Usa.

Chi non ricorda il personaggio di Trinità? Tutti lo abbiamo visto e amato nei primi due film “Lo chiamavano Trinità…” e “…continuavano a chiamarlo Trinità”. Ebbene, a distanza di 53 anni, l’intramontabile Terence Hill alla bella età di 83 anni, interpreterà nuovamente il personaggio di Trinità nel film che si intitola: “Trinità, la suora e la Pistola”. Quindi, il mitico Trinità, “la mano destra del diavolo”, sta per tornare sotto i riflettori con un nuovo film a cui l’attore Terence Hill, sta lavorando alla sceneggiatura da più di 18 mesi.

L’ex attore di Don Matteo in una intervista ha spiegato che in estate spera di iniziare a girare questo nuovo capitolo di Trinità in Abruzzo. Terence Hill, oltre che interprete sarà anche regista del nuovo film e ha dichiarato:

«Non volevo più girare un western. Pensavo fosse inutile, di aver già fatto tutto e che non avrei potuto fare di meglio. Poi però ho trovato un libro con la storia vera di una suora italiana che è emigrata a fine Ottocento in America dall’entroterra ligure con la sua famiglia contadina e poverissima. Da Cincinnati, sola, ha deciso di andare nel West».

Da qui, l’illuminazione di riportare in scena trinità, nonostante siano passati ben 53 anni

«La Pistola è Billy the Kid perché la suora nella sua vita lo incontrò davvero», precisa Terence Hill, che racconta anche l’inizio del lungometraggio: «Si vede Trinità sulla sua famosa “lettiga” e poi lei, la suora, circondata da tre minacciosi cowboy. Lui capisce che è in pericolo e la salva». Purtroppo, in questo terzo capitolo di Trinità non potrà esserci Bud Spuncer, scomparso nel 2016 a 86 anni.

Non ci sono ancora molte notizie relative al cast ma di sicuro non Terence Hill non ci deluderà.