In un mondo oscuro e pericoloso, una ragazza scopre di avere un potere magico che potrebbe salvare il suo Paese, ma forze oscure complottano contro di lei: questo è l’incipit di Tenebre e Ossa, serie tv basata sui romanzi Tenebre e ossa e Sei di Corvi della scrittrice fantasy statunitense Leigh Bardugo. L’adattamento televisivo, ideato da Eric Heisserer e dalla stessa autrice, è ambientato in un mondo che ricorda vagamente la Russia zarista popolato da creature e forze magiche. La prima stagione, composta da otto episodi, è disponibile su Netflix dal 23 aprile.

Tenebre e Ossa su Netflix: la trama della serie tv

Basato sui romanzi ambientati nel Grishaverse scritti da Leigh Bardugo, la storia racconta un mondo devastato dalla guerra in cui l’umile soldatessa e orfana Alina Starkov ha appena scatenato un potere straordinario che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia della Faglia d’Ombra che incombe, Alina viene strappata da tutto ciò che conosce affinché venga addestrata come parte di un esercito d’élite di soldati magici noto come Grisha. Ma mentre lotta per affinare il suo potere, la giovane scopre che alleati e nemici possono essere la stessa cosa e che nulla in questo mondo meraviglioso è quello che sembra. Ci sono forze pericolose in gioco, incluso un gruppo di carismatici criminali, e per sopravvivere ci vorrà più della magia.

Tenebre e Ossa: il cast e i personaggi della serie tv

Nel cast della serie tv, Jessie Mei Li nel ruolo della soldatessa Alina Starkov; Ben Barnes è il generale Kirigan, incaricato di addestrare Alina; Freddy Carter interpreta Kaz Brekker, leader dei Corvi; Amita Suman è Inej Ghafa, membro dei Corvi; Kit Young è Jesper Fahey, tiratore esperto e membro dei Corvi; Archie Renaux è Malyen Oretsev, migliore amico di Alina; Danielle Galligan è Nina Zenik, una Grisha; Daisy Head interpreta Genya Safin, una Corporalki nota per le sue abilità sartoriali; Sujaya Dasgupta è Zoya Nazyalensky, Grisha in grado di evocare venti e tempeste; Calahan Skogman è Matthias Helvar, soldato Fjerdan e cacciatore di Grisha; Zoë Wanamaker è Baghra, istruttrice di Grisha; Jasmine Blackborow interpreta Marie; e Gabrielle Brooks è Nadia Zhabin.