Perché Temptation Island rischia di non andare più in onda, quale sarà il futuro del programma di Canale 5? La notizia ha dell’incredibile e oggi leggendo la bomba lanciata da TVBlog siamo rimasti tutti di stucco. Cosa sta succedendo in casa Mediaset e cosa in casa Fascino? Perché l’estate prossima rischiamo di non poterci divertire a seguire le storie dei vari protagonisti e a guardare, in diretta tv, le varie possibili “corna“? Ecco tutte le ultime news in merito a Temptation Island e al suo futuro.

Temptation Island sostituito da un nuovo progetto per via dei costi?

Fermi tutti, Temptation Island non andrà più in onda? Sui social si è scatenato il panico. Come mai c’è in ballo questa possibilità? Gli ascolti del programma sono sempre andati bene. Perfino l’ultima edizione andata in onda lo scorso luglio ha portato a casa ottimi risultati e accontentato tutti.

Colpa dell’incendio che ha colpito nuovamente la struttura ricettiva sarda che ospita la troupe, fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici? No. Nemmeno lì sono stati ravvisati problemi.

Il motivo è un altro e pare più complesso. Secondo quanto riportato da Tv Blog la colpa è da attribuire ad un mancato accordo fra la Fascino e Banijay. Quest’ultima possiede, infatti, i diritti internazionali del format, nonostante Fascino detenga ancora i diritti per la produzione del format.

Il discorso pare complicato. Cosa significa pertanto tutto ciò? Per comprendere meglio possiamo fare un piccolo esempio. Chi si ricorda di Italia’s got talent? All’inizio il programma vedeva in giuria Maria De Filippi, Rudy e Gerry e andava in onda su Canale 5. Poi? I diritti del talent sono passati a Sky e il format è migrato su TV8. Mediaset e Fascino non si sono perse d’animo. Al suo posto, al sabato sera, hanno prodotto, realizzato e mandato in onda un altro format, molto simile, di grande impatto e successo. Quale? Tu si que vales. Insomma Maria De Filippi potrebbe creare un nuovo Temptation Island tutto suo, ovvero un programma molto simile a quello che già conosciamo con qualche dettaglio leggermente diverso.

Potrebbe dunque cadere a fagiolo la nuova produzione Fascino pronta ad andare in onda la prossima estate e a coprire il vuoto lasciato da Temptation Island.

Quale programma sarà il nuovo Tu si que vales di Canale 5, quale show sostituirà, senza cercare di farcelo rimpiangere troppo, l’amatissimo Temptation Island?

Nuovo progetto per Fascino: Maria De Filippi alla produzione

E’ ormai ufficiale, proprio perché annunciato dalla stessa Mediaset, che Fascino stia lavorando ad una nuova produzione ovvero ad un nuovo programma che non verrà condotto, però, da Maria De Filippi.

Ad essere onesti pare che nessuno conosca i dettagli del format, ma si vocifera che si voglia puntare proprio su di esso per sostituire Temptation Island. Perchè? Secondo alcuni ben informati il nuovo progetto vedrebbe protagonisti dello show alcune coppie così come succede a Temptation. Il format potrebbe prendere spunto, oltretutto da, Ultima fermata, un progetto che non ha mai visto davvero la luce e che sembrava essere destinato a Stefano De Martino.

Cosa succederà la prossima estate? Sembra troppo presto per dirlo. Rimpiangeremo Temptation Island? Anche qui non ci sono ancora certezze. Maria De Filippi, però, pare aver diversi assi nella manica. Tutto quello che tocca si trasforma in oro e dunque quasi sicuramente non ci lascerà mai a bocca asciutta.