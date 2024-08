Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island. I due hanno scelto di dare una seconda possibilità al loro rapporto e, a distanza di mesi dalla fine del programma, Jenny ha voluto difendere il suo fidanzato dagli attacchi ricevuti sui social. Scopriamo insieme le sue parole.

Jenny contro chi attacca Tony per il suo aspetto fisico

Temptation Island ha fatto registrare il record di ascolti grazie alle coppie che hanno partecipato al viaggio dei sentimenti nell’ultima edizione. Tra queste vi erano Jenny e Tony, fidanzati da 5 anni. I due hanno 15 anni di differenza e l’uomo ha confessato di aver manipolato la sua ragazza. I social si sono da subito schierati dalla parte della giovane e spesso alcuni utenti hanno attaccano Tony per il suo aspetto fisico. Un argomento caro a Jenny che ha deciso di pubblicare un filmato sul suo profilo TikTok in cui difende il suo fidanzato:

“Sono due mesi che leggo commenti di body shaming sul mio ragazzo. Intanto vi voglio rassicurare che a lui non gliene frega niente, si fa una grossa risata o nemmeno li legge. Seconda cosa: quanta cattiveria! Ma perché? Perché su un uomo si può fare e su una donna se dici “sei bassa, grassa o brutta” no? Parte la sensibilizzazione sull’argomento. Non capisco, anche un uomo ha dei sentimenti. Ma tanto a lui non interessa. E comunque la bellezza sta dentro, non fuori. Ignoranti!”.

Il loro percorso a Tempation Island

A chiamare al programma era stata Jenny perché Tony non le permetteva di vivere la sua vita liberamente, uscire con le amiche e indossare gli abiti che più le piacevano. Inoltre aveva dei dubbi sulla sua fedeltà, dubbi che sono stati confermati quando l’uomo ha confessato di avere una doppia vita e di essere a volte Dottor Jekyll e a volte mister Hyde. Nel corso delle puntate, Jenny ha acquistato più sicurezza e ha deciso di dare un’ultima possibilità a Tony. Un mese dopo, i due hanno confermato la loro decisione e hanno raccontato come il loro rapporto sia migliorato.