Quinto attesissimo appuntamento con “Temptation Island” con al timone l’impeccabile Filippo Bisciglia che ci traghetterà nell’isola delle tentazioni con il solito garbo ed educazione. Lunedì 22 luglio, in prima serata su Canale 5, quinta puntata con il docu-reality dei sentimenti, che si è confermato, anche nella quarta puntata, leader indiscusso degli ascolti

Anticipazioni quinta puntata di Temptation Island: falò infuocati e confronti definitivi

Siamo ormai alle battute finali. Cosa decideranno le ultime tre coppie? Usciranno assieme dal programma oppure da single? Vediamo di scoprirlo con le anticipazioni della quinta puntata.

Il viaggio nei sentimenti del reality più piccante dell’estate è ormai giunto quasi al termine. Quello che c’era da capire, da mettere alla prova, da sviscerare nei difficili rapporti delle coppie è ormai in dirittura di arrivo. Cosa decideranno le nostre coppie? Preferiranno uscire assieme dal reality o separati?

Cosa decideranno le ultime coppie a Temptation Island?

Molti colpi di scena e reazioni inaspettate, per l’ultimo infuocato falò prima del confronto definitivo che metterà a dura prova i nervi delle nostre coppie.

Per Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, le tre coppie di “Temptation Island” è arrivato il momento della resa dei conti.

È un momento decisivo nel viaggio nei sentimenti: ACCADRANNO COSE che potrebbero cambiare radicalmente il percorso delle coppie 😦 #TemptationIsland vi aspetta lunedì ore 21.10 su Canale 5! https://t.co/HcoHY8J191 — Temptation Island (@TemptationITA) July 18, 2019

Nella quinta puntata, infatti, per loro ci sarà l’ultimo infuocato falò prima del confronto finale. La fotonica Katia si scioglierà in lacrime di fronte all’avvicinamento del suo fidanzato Vittorio con l’avvenente tentatrice Vanessa. Ilaria invece che sembra decisa a troncare la sua relazione con Massimo, si ritroverà anche lei in lacrime vedendo il suo fidanzato tra le braccia della bella Elena.

E cosa accadrà invece a Nicola e Sabrina? Quest’ultima più grande del fidanzato di 12 anni entrerà in crisi e si domanderà se non abbia sbagliato tutto, dal momento che il giovane fidanzato è sempre più preso dalla tentatrice.

Insomma, tra dichiarazioni importanti, dubbi, lacrime, promesse e vicinanze speciali, i fidanzati e le fidanzate, avranno forse la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare al programma.

E voi che idea vi siete fatti? Le coppie supereranno le loro difficoltà oppure no? Per saperlo basta sintonizzarsi lunedì 22 luglio in prima serata su canale 5!