Non è estate senza una nuova edizione di Temptation Island 2026, il reality show dei sentimenti diventato oramai un appuntamento fisso della stagione estiva di Canale 5. Scopriamo la data di partenza, ma anche le coppie di concorrenti e fidanzati.

Temptation Island 2026 quando inizia su Canale 5

Tutto pronto per la partenza di Temptation Island, il programma più atteso dell’estate dedicato ai sentimenti con nuovi colpi di scena, momenti romantici, tradimenti inattesi e confronti al falò. La prima puntata della nuova stagione è stata fissata per mercoledì 24 giugno 2026 in prima serata su Canale 5, ma il programma sarà disponibile anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Al timone ritroviamo ancora Filippo Bisciglia, a cui spetta il compito di raccontare le avventure dei concorrenti separati nei rispettivi villaggi. Non solo, sempre Bisciglia farà da mediatore durante gli attesissimi falò di confronto.

Qual è la location di Temptation Island? Anche quest’anno le coppie di concorrenti vivranno la loro avventura nei sentimenti presso il Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. La Calabria si conferma per il terzo anno consecutivo la cornice del programma dopo le prime edizioni tenutesi in Sardegna.

Temptation Island 2026, le coppie di concorrenti

Ma passiamo alle coppie e ai concorrenti di Temptation Island 2026. Anche quest’anno sono sette le coppie protagonista del viaggio nei sentimenti del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Ogni coppia arriva nel programma per mettere alla prova il loro rapporto, ma anche per comprendere la vera natura dei rispettivi sentimenti.

Ecco le coppie di concorrenti di Temptation Island 2026:

Gabriele e Sara

e Francesco e Danilo

e Giovanni e Sabrina

e Soraya e Cristian

e Bernadette e Diamante

e Andrea e Iris

e Alessandra e Rosario

Temptation Island, quante puntate su Canale 5?

Le puntate dell’edizione 2026 di Temptation Island dovrebbero essere 8, ma non si esclude un cambiamento in corsa. Del resto lo scorso anno, sulla scia dei dati di ascolti che hanno sfiorato una media di 29.9% di share con 3.853.000 di telespettatori durante la finale, il docu-reality dei sentimenti è andato in onda con tre puntate consecutive per via del grandissimo successo.

L’appuntamento con Temptation Island è il mercoledì in prima serata su Canale 5.