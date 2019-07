Jessica si intrattiene con il “tentatore” Alessandro, ma Andrea non ce la fa più e sbotta. Nella terza puntata di Temptation Island 2019, infatti, Filomena – questo il cognome del giovane ragazzo moro – si è dapprima scagliato contro la fidanzata e, poi, davanti al conduttore Filippo Bisciglia, ha anche chiesto ufficialmente il falò di confronto immediato. Insomma, saranno o no Andrea e Jessica i prossimi a uscire da single? Oppure i due riusciranno a non lasciarsi e a trovare una soluzione? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Witty tv / Mediaset con le ultime immagini salienti dedicate all’evoluzione dei sentimenti della coppia.