Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 22 al 26 giugno? Una mossa di Sophia finirà per metterle contro anche suo figlio: la dark lady rapisce Erik e lo abbandona nel bosco, Henry lo salva e comprende che sua madre è un soggetto estremamente pericoloso. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Erik rapito da Sophia

La delusione dei Saalfeld nei confronti di Erik è davvero molta, tuttavia la famiglia di albergatori decide di dare a Klee un’altra possibilità per riscattarsi. Saprà sfruttarla? Erik deve recuperare dei documenti compromettenti su Sophia e – grazie anche all’aiuto di Alexandra – sembra riuscire a portare a termine il suo piano.

Sfortunatamente la donna lo scopre prima che riesce ad agire, e decide di passare alle maniere forti. Sophia rapisce Erik e lo abbandona in un bosco. Klee teme per la sua vita, ma grazie a Henry riesce a mettersi in salvo. Il ragazzo capisce che sua madre è un soggetto estremamente pericoloso e decide di agire. Continuando a fingere per non destare sospetti, Henry cerca alleati per portare a termine il suo piano: avvicinarsi al cellulare della madre senza farsi scoprire!

Tempesta d’amore news: Larissa respinge Yannik

La dichiarazione d’amore di Yannik spiazza Larissa, che lo respinge con decisione. Lui si scusa con la donna, ma le dice che non potrà essere il suo testimone di nozze.

Larissa si concentra sui progetti per la fabbrica, sostenuta comunque da Yannik che non la abbandona professionalmente. Poco dopo confida a Yvonne di tenere molto al suo progetto, anche se troppo spesso deve fare a meno di Henry. La votazione per la fabbrica rappresenta un trionfo per Larissa: la giovane riesce a vincere la votazione a sorpresa, suscitando la delusione di Maxi.

Mentre quest’ultima cerca di digerire la sconfitta elettorale, Larissa inizia ad avere qualche dubbio sul suo progetto.

Sturm der Liebe – news sulla soap tedesca

Vincent e Katja decidono di vivere la loro storia d’amore alla luce del sole, anche se sembrano circondati da molte ostilità.

Markus continua a interferire tra i due, aumentando la tensione. Il suo comportamento portaVincent a perdere la pazienza, mentre Katja cerca di mantenere la calma. I due uomini continuano a contendersi la giovane, che si ritrova così sempre più divisa tra loro.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Greta è molto delusa dal suo nuovo piatto, e Ricarda interviene per darle una mano in cucina.

Lale fa sempre più fatica a concentrarsi sullo studio, a causa delle tante distrazioni che animano la vita al Furstenhof. Fortunatamente trova un angolo silenzioso e perfetto per studiare. Poco dopo perde una importante occasione sempre a causa dei diversivi, mentre le votazioni si concludono senza di lei.

Fanny prova a lasciarsi il passato alle spalle e guardare avanti, conoscendo altri uomini. Proprio allora la giovane è protagonista di un incontro inaspettato che la porta ad avvicinarsi a Yannik.