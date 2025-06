Cosa ci attende nei nuovi episodi inediti Tempesta d’Amore in onda dal 30 giugno al 4 luglio? La serie tv in onda nella fascia mattutina di Rete 4 si prepara a regalarci nuove vicende ricche di colpi di scena. Cosa accadrà nella soap tedesca ambientata al Fürstenhof? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Werner torna al Fürstenhof

Werner fa ritorno felice al Fürstenhof e si riavvicina a Katja, che gli confida di aver chiuso definitivamente con Markus.

Nel frattempo Michael si appresta a fare un’escursione in compagnia di Nicole ed Helene, e la loro iniziativa li porterà a fare un incontro del tutto inaspettato. All’inizio Helene si mostra piuttosto diffidente nei confronti dello sconosciuto incontrato nel bosco, ma alla fine acconsente ad andare a un appuntamento con lui.

Vincent chiude con Ana nelle prossime puntate Tempesta d’Amore

Le discussioni continuano a essere al centro degli incontri tra Ana e Vincent, e ancora una volta le dispute sono legate a Philipp. Dopo che la Alves ha incontrato “casualmente” il ragazzo alle terme, Natalie riferisce al veterinario di averli visti insieme. Se Vincent è pronto a scommettere che la sua fidanzata può spiegargli tutto, rimane deluso: Ana non è disposta a dargli spiegazioni sul suo comportamento.

Deluso dal suo comportamento, Vincent la segue e fa una scoperta clamorosa: Ritter vede la fidanzata baciare Philipp!

Spinto dal sentimento che prova per lei, prova a chiederle di nuovo spiegazioni, ma quando si accorge che lei è pronta a nascondergli l’accaduto decise di rompere la relazione.

Tempesta d’Amore, trame settimanali: Yvonne aiuta Caspar

Caspar trova l’appoggio di Yvonne e di Erik nelle prossime puntate Tempesta d’Amore. La donna riesce a convincere il marito ad ospitarlo a casa loro e a dare una mano al giovanotto, poi fa in modo che quest’ultimo ottenga un tirocinio gratuito in cucina.

Vogt però è tutt’altro che tranquillo dalla presenza del giovane inquilino in casa loro: non sa molto di lui e – quando scopre che un carcerato è fuggito di prigione inizia a sospettare che possa trattarsi proprio di lui. Fortunatamente però i suoi sospetti risultano infondati, e l’uomo finisce per scusarsi con lui e gli promette di avere più fiducia in futuro.

Tutto chiarito? Assolutamente no! Poco dopo Eric ascolta una conversazione piuttosto misteriosa di Casper e decide di investigare, frugando tra i suoi beni. Vogt scopre qualcosa che lo lascia letteralmente interdetto.

Cosa nasconde Casper? La verità non tarda ad arrivare, ed è proprio il giovanotto a raccontare a Eric e Yvonne di essere fuggito da una casa-famiglia. Subito dopo il ragazzo lascia l’abitazione dei due.

Yvonne ed Eric riescono a ritrovarlo, e chiariscono il malinteso.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Markus intravede una possibilità per far di nuovo colpo su Katja quando viene deciso di organizzare un’asta per la vendita del dipinto di Anton Hagen al Fürstenhof. Lei teme che il quadro possa essere proposto a una cifra inaccessibile per il pubblico, e lui cerca un modo per impressionarla. Schwarzbach riesce a ottenere una sovvenzione del Comune, grazie alla quale il dipinto potrà restare all’hotel. Quando l’uomo comunica tutti a Werner, Katja e Alexandra i tre si mostrano entusiasti.

Nel frattempo Christoph tollera sempre meno l’atteggiamento di Tom, e decide di affrontare Alexandra. Lei lo accusa di diffondere notizie false sull’uomo, ma alla fine scopre che quanto riferito da Christoph non è molto distante dalla verità. Tra la Schwarzbach e l’amante scoppia così la prima discussione.

Natalie cerca di confortare Vincent, distrutto dopo la fine della storia con Ana, e lui per riconoscenza le trova un lavoro. Questo non fa che aumentare i sensi di colpa della ragazza, che decide di confidarsi con Philipp. Lui la invita a portare avanti il loro intrigo, ma il loro incontro non passa inosservato.