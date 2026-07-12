Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 13 al 17 luglio? Al centro delle trame troviamo una rivelazione di Christoph Saalfeld che sconvolge Alexandra. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe.

Trame settimanali Tempesta d’amore: Christoph sconvolge Alexandra con una rivelazione

Il ritorno di Alexandra suscita sentimenti contrastanti in Christoph. Mentre l’albergatore non riesce a essere completamente sereno, la donna parla con Markus e si dice ottimista sul suo futuro accanto a Saalfeld.

Quando Sophia incontra Christoph, fa fatica a nascondere il suo disagio per la distanza che si è instaurata tra loro. Nel frattempo proprio Christoph parla con Alexandra, e le rivela di provare qualcosa per Sophia. La Schwarzbach è sconvolta.

Tempesta d’amore news: Henry ci ripensa e non vuol più mandare Sophia in prigione

Henry e Larissa possono annullare il loro matrimonio, con grande sollievo per entrambi. Quando poco dopo Maxi scopre che il ragazzo non è più disposto a mandare sua madre dietro le sbarre, i due si scontrano.

Maxi e Henry raggiungono un fragile compromesso: lui le chiede di cancellare lo spyware dal telefono di Sophia e la tensione tra loro esplode. Maxi continua la sua missione per incastrare la madre del ragazzo, ma si guarda bene dal rivelarlo a Henry.

Tempesta d’amore news: Larissa propone a Yannik di sposarla, lui è perplesso

Intanto Larissa propone d’impulso a Yannik di sposarla, e lui reagisce accusandola di voler ripetere lo stesso errore vissuto con Henry. In fondo la giovane – pur provando qualcosa per Yannik – è la prima a non essere sicura che possa essere amore.

Erik finge un infortunio per evitare un compito assegnatogli da Yvonne, ma viene subito smascherato.

Cos’altro accade nella serie tv mattutina di Rete 4?

Katja e Markus sono costretti a lavorare insieme, e questa nuova situazione porta Vincent a mostrare i primi segni di gelosia. Riuscirà il giovane veterinario a superare questo stato, e riporre nella compagna un po’ di fiducia?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire qualcosa di più su questa nuova storyline che promete di tenerci con il fiato sospeso.