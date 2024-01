Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4, giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Carolin, che verrà incastrata da Frobel e finirà in carcere. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Carolin – per prendere i medicinali richiesti da Frobel – ruba a Michael la chiave dell’armadietto. Il medico sospetta che ad avergliele sottratte sia stata una paziente, e ha intenzione di denunciare il furto. A quel punto Carolin è costretta a confessare il suo gesto per non mettere nei guai la donna che in realtà è innocente.

Il medico si offre di aiutarla, mettendo un dispositivo di tracciamento nella scatola dei medicinali che permetta loro di incastrare Frobel. Quest’ultima però, non solo si insospettisce e non cade nel tranello, ma per vendicarsi revoca la libertà vigilata di Carolin. Non volendo tornare in prigione la ragazza chiede aiuto a Michael, che la fa nascondere nella baita.

Dopo essere tornato in paese per assistere alcuni pazienti, il medico torna alla baita dove è nascosta Carolin. I due sono molto contenti, nonostante la situazione, perché durante la fuga precedente si sono baciati per la prima volta. L’atmosfera idilliaca che sta per ricrearsi tra loro viene però interrotta dall’arrivo di due poliziotti, che chiedono alla donna di seguirli. Dopo l’arresto di Carolin, Constanze e Michael fanno di tutto per scagionarla e per provare che la signora Fröbel è la vera criminale. In un confronto con Michael, la donna lo provoca finché lui le dice di stare zitta e lei lo denuncia.

Tempesta d’amore, spoiler al 3 febbraio 2024

Maximilian accusa Christoph di avergli rubato l’idea, ma il suo rancore si attenua quando l’uomo gli offre di unirsi alla fondazione.

Il ragazzo accetta e dice a Vanessa che intende trasformare una stalla in un appartamento con annesso atelier in cui ospiterà una scultrice. Ma Christoph approva il progetto e lo fa suo, decidendo poi di creare anche una fondazione artistica.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Leon è sul punto di confessare a Josie la verità sul suo lavoro, ma Erik lo anticipa. Il Vogt rivela a Josie il vero volto di Leon e lei decide di chiudere ogni rapporto con lui.

Erik e Yvonne decidono di partecipare a una gara di biliardo per vincere un soggiorno in una suite del Fürstenhof, mentre Josie affronta Leon e gli dice che non ha alcune intenzione di fare coppia con lui al torneo di biliardo.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

