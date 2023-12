Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 23 al 29 dicembre 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4. I nuovi episodi inediti saranno incentrati sulla fine della storia tra Josie e Paul, e sul tentativo di Ariane di ricattare Eric. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 23 al 29 dicembre 2023

Josie si trova davanti una scena che non avrebbe mai voluto vedere: Paul è a letto con Tatjana. La giovane – sconvolta da quanto ha appena visto – lascia cadere a terra il vassoio con la colazione prima di fuggire via in lacrime. Paul si riveste in fretta e la rincorre, ma quando riesce a raggiungerla scopre che lei non è disposta ad ascoltarlo. Invano lui cerca di dirle che non sa come sia potuto accadere e che non ricorda assolutamente nulla.

Josie non riesce più a fidarsi di lui, e a Paul non resta che chiudere la loro relazione. Il giovane – seppur a malincuore – le dice addio. Constanze si dimostra molto più comprensiva.

Tempesta d’amore, spoiler al 29 dicembre 2023

Ariane ha in mente un nuovo piano. La Kalenberg progetta di sequestrare Josie per poter ricattare Erik e convincerlo così a testimoniare il falso.

Ma i suoi progetti potrebbero saltare a causa di Constanze, che prima riesce a rimandare l’udienza e poi cerca di scoprire dov’è tenuta prigioniera la ragazza. Constanze ha un’idea del luogo in cui potrebbe trovarsi, e il ritrovamento farebbe saltare i piani della perfida Kalenberg.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Christoph racconta a Yvonne di essere stato ricattato da Eric, che gli ha chiesto di lasciarla. Questa confessione rende furiosa la donna, che affronta il padre di sua figlia chiedendogli di non interferire mai più nella sua vita.

Rosalie è delusa quando Michael coglie l’opportunità di diventare primario, cancellando il loro viaggio. La donna decide così di provare a chiamare Raphael. I due finiscono a letto insieme, ma Rosalie subito dopo gli dice che non devono rivedersi mai più. Nel frattempo Michael riceve la conferma ufficiale: è diventato primario di ortopedia a Monaco. Il giorno del suo compleanno Vanessa è dispiaciuta, perché Max non è accanto a lei.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.