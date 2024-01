Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 20 al 26 gennaio 2024 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Scopriamo insieme cosa accadrà la prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca Sturm der Liebe in onda su Rete4, giunta alla sua diciottesima edizione. I nuovi episodi inediti saranno incentrati su Josie, “vittima” degli inganni di Constanze. La giovane pasticcera dovrà fare i conti con gli intrighi della neo rappresentante degli Schwarzbach. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazione Tempes ta d’amore, trame puntate dal 20 al 26 gennaio 2024

Constanze viene nominata rappresentante degli Schwarzbach, e questa posizione le permette di interferire sul futuro professionale della dolce Josie. La donna infatti riesce a convincere Christoph a preferire la ditta di Leon come fornitore di cioccolatini per la Festa di Primavera. Intanto Josie – ignara delle trame di Constanze alle sue spalle – continua a lavorare su un nuovo cioccolatino chiamato per l’occasione “Risveglio di Primavera”.

Tempesta d’amore, spoiler al 26 gennaio 2024

Quando si rende conto che Paul ha difficoltà a rivelare a Josie che non sarà il suo nuovo cioccolatino a rappresentare la festa imminente, Constanze chiede al fidanzato di fare una scelta: o lei o la pasticcera. Il Vogt – convinto che Josie sia interessata a Leon – decide così di dedicarsi al suo fidanzamento con Constanze.

Nel frattempo Leon è assalito da molti sensi di colpa. Oltre ad aver “soffiato” il lavoro a Josie non le ha ancora rivelato la sua vera identità, e si rende conto che il suo tergiversare potrebbe influire negativamente sul loro rapporto. Ma confessarle la verità non rischierebbe di rovinarlo del tutto? Leon è inndeciso sul da farsi.

Nel frattempo Josie – dopo aver deciso di lasciarsi alle spalle la speranza di un futuro insieme a Paul – si rende conto che vedere il giovane Vogt in compagnia di Constanze non la fa soffrire più di tanto, e decide così di lasciarsi il passato alle spalle e andare avanti.

Tempesta d’Amore, cos’altro accade?

Michael consiglia a Helene di non mettersi in mezzo nella relazione tra suo figlio e Shirin. La donna si scusa con la ragazza e Gerry pensa che le cose tra sua madre e la sua fidanzata possano finalmente risolversi. Gerry propone a Shirin di assumere sua madre nel suo salone. Inizialmente la ragazza non è molto contenta di avere Helene accanto, ma deve ricredersi.

Helene incontra Andrè e i due finiscono per litigare. La mamma di Gerry pretende che lo chef la risarcisca, senza sapere chi sia davvero. D’altronde neppure Andrè conosce la verità su di lei. Ancora una volta è l’intervento di Michael a riportare la pace: i due promettono di mettere da parte i loro rancori e andare d’accordo, ma riuscire a mantenere la parola data potrebbe rivelarsi difficile.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.