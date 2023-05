Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore – dal 27 maggio al 2 giugno 2023 – preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 27 maggio al 2 giugno 2023

Ariane si trova in carcere – in custodia cautelare – e non potrà più finanziare il corso da sommelier del cioccolato di Josie. Erik si offre al suo posto. Constanze indaga sulla dichiarazione rilasciata da Werner, e Christoph si appresta a piazzare una cimice nella borsa della donna. Josie però lo scopre e – colto sul fatto – non trova altra soluzione se non quella di minacciare la ragazza di licenziarla se riferirà a qualcuno quanto ha visto.

Nonostante le minacce dell’albergatore, la giovane finisce per raccontare a Paul l’accaduto. Nonostante gli intoppi iniziali comunque, la cimice funziona benissimo, e Werner e Christoph possono ascoltare tutto quello che Constanze e Ariane si dicono. Più tardi Paul dice a Josie che è tutto a posto e che Christoph non se la prenderà con lei. La ragazza gli chiede se ora loro due sono di nuovo amici e lui glielo conferma.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 2 giugno 2023

Cornelia è sempre più convinta che Ariane abbia tramato per falsificare il test del DNA. Pur non riuscendo a persuadere Robert, la donna può contare sul sostegno di Hildegard, che le fornisce una prova necessaria per condurre un nuovo test.

Disposta a fare di tutto per conoscere la verità Lia porta a Michael i campioni del suo Dna e di quello di Robert per fare un nuovo esame. Quando arrivano i risultati del test, è Robert ad aprire la busta e scoprire per primo che non è fratello di Cornelia. I due comunicano a Werner gli esiti dell’esame e la notizia che non sono fratelli lo manda al settimo cielo.

Tempesta d’amore, spoiler al 2 giugno: Erik colpito dalla bellezza di Merle

Dopo le tante angherie subite da Ariane Erik rimane affascinato dalla bellezza di Merle. La ragazza gli viene presentata da Gerry e subito lo colpisce per la sua bellezza, ma il giovane rinuncia a corteggiarla perché lei appare molto legata a Gerry.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.