Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 25 al 31 marzo 2023 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera tedesca in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 25 al 31 marzo 2023

Paul continua a soffrire di attacchi di panico, e Josie si offre di aiutarlo. L’uomo si trasferisce a casa di Henning e Max.

Un arrivo inaspettato potrebbe però dare presto una risposta ai continui incubi di Paul. Al Fürstenhof arriva infatti Anna, la nonna del giovane. Anna fa subito amicizia con Josie, mentre fa fatica a instaurare un rapporto cordiale con Constanze.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane al 31 marzo 2023

Josie è al settimo cielo per il successo dei suoi cioccolatini, che vengono apprezzati da André e inseriti nel libro di cucina. Un gesto apparentemente insignificante sconvolge Paul. L’uomo sente la nonna canticchiare una canzone e riconosce in quel motivo quello che usava per farlo addormentare da piccolo.

Paul ha una visione e si rivede bambino alla guida di un’automobile!

Josie non ha dubbi e consiglia a Paul di rivolgersi a qualcuno che possa aiutarlo, con l’ipnosi, a rimuovere il blocco di memoria che gli causa continui attacchi di panico. Il Lindbergh decide così di rivolgersi a Rosalie, ma l’ipnosi non da i risultati sperati. Lui continua a essere ossessionato dalla foto della sorella di Henning. Probabilmente l’ipnosi messa in atto da Rosalie ha però smosso qualcosa nella sua mente, perché poco dopo Paul ha dei flash sul suo passato e ne parla con Josie.

Spoiler Tempesta d’amore, Max non si presenta all’appuntamento con Vanessa

Pur di riconquistare la fiducia di Vanessa, Max si dice disposto a diventare il padre dei suoi figli. I due decidono di provare ad avere un bimbo, ma Max non si presenta all’appuntamento con la fidanzata.

Max è rimasto chiuso nel padiglione dove vengono custodite le biciclette.

Tempesta d’Amore, spoiler al 31 marzo

Robert scopre che a organizzare l’attentato ai suoi danni è stato Christoph, e che suo padre era a conoscenza delle sue intenzioni. Per questo motivo chiede a Werner di lasciare il suo appartamento, visto che l’uomo non è più socio dell’hotel.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap tedesca va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.