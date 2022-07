Le anticipazioni italiane di Tempesta d’Amore dal 16 al 22 luglio 2022 preannunciano grandi novità al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà nella prossima settimana nelle puntate della soap opera in onda su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’amore, trama puntate dal 16 al 22 luglio 2022

La lista dei desideri di Florian è destinata a essere ancora al centro della scena. Dopo essere finito sotto gli occhi di Hannes il foglio è stato strappato, ma Maja ne trova un pezzetto, ed è proprio quello dove Florian ha scritto “Baciare Maja ancora una volta”.

Decide così di fare una sorpresa al guardaboschi presentandosi alla festa di compleanno di Erik. Insieme a Shirin e Gerry, Maja si esibisce in un duetto, dopodiché accompagna Florian a casa perché il ragazzo non si sente bene.

Maja bacia Florian e i due sentono l’esigenze di stare da soli. Poco dopo però è lo stesso Vogt a cercare di allontanarla, dicendole che lui è un uomo gravemente malato e non vuole infliggerle il dolore di vivere una storia che non avrebbe futuro. Maja però non si arrende e sceglie di rimanergli accanto. Anche Erik si mostra contrario a quella relazione, che potrebbe spingere Hannes a interrompere il finanziamento della ricerca sulle cure del fratello. Erik supplica il Fröhlich di non ritirare il finanziamento, ma la situazione ormai sembra compromessa.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: situazione tesa al Furstenhof

Al Fürstenhof si respira un’aria decisamente tesa. Il personale continua a ribellarsi e Christoph si lamenta con Alfons perché i reparti non comunicano più tra loro. Anche Werner si mostra preoccupato per la situazione e pensa che parte della responsabilità di quanto sta accadendo sia colpa di André.

I dipendenti discutono continuamente e questo finisce per ripercuotersi negativamente anche sugli ospiti dell’hotel. Christoph inizia a pensare che, senza qualcosa che riesca a rafforzare il loro spirito di squadra, la situazione sia destinata a non risolversi affatto.

Tempesta d’Amore, anticipazioni italiane

Erik non solo discute con Hannes, per convincerlo a non ritirare il finanziamento che al momento rappresenta la sola speranza di salvezza per Florian. Anche Ariane, che sembra sempre più determinata a sposare Robert e portare a termine il suo piano, sembra restare impassibile davanti alle suppliche di Erik.

Tempesta d’amore puntate italiane su Rete 4

Ricordiamo che la soap va in onda tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 20:00 circa fino alle 20:30. Gli episodi durano 30 minuti circa.