Iniziato il conto alla rovescia per il finale Tempesta d’Amore 19, che finirà con la puntata numero 4151. La soap di Rete 4 proseguirà con una ventesima stagione ricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche anticipazione.

Trame finali Tempesta d’Amore 19ma stagione

Il matrimonio tra Eleni e Leander sarà il preludio degli ultimi episodi. La coppia infatti – dopo aver pronunciato il loro “sì” in una cornice da sogno – lascerà definitivamente il Fūrstenhof per trasferirsi in Tanzania. Per i due protagonisti della serie si prospetta quindi un finale davvero roseo.

Nel frattempo si è aperta un’altra storyline che ha visto Alexandra tremare davanti a una diagnosi terribile. Dopo uno scambio di opinioni piuttosto acceso con Greta, la Schwarzbach rimarrà sfigurata per sempre. L’incidente di Alexandra spingerà Noah a rivedere il suo rapporto con Greta. A questo si aggiungerà un’offerta di lavoro che il giovane figlio di Markus e Alexandra riceverà da una donna appena giunta a Bichleim. Prima di calare definitivamente il sipario su questa 19ma stagione infatti, avremo modo di fare la conoscenza anche di Verena Baum, un’imprenditrice nel settore dei mobili di lusso. Fin dal suo arrivo la donna mostrerà un grande interesse per Noah, che andrà ben oltre il settore professionale.

Prime anticipazioni Tempesta d’Amore 20° stagione

Chi saranno i protagonisti della 20ma stagione della soap bavarese? Dopo una stagione che ha visto trionfare l’amore tra Leander ed Eleni gli spettatori iniziano a chiedersi cosa ci riserverà il nuovo capitolo.

Le prime indiscrezioni rivelano che saranno tre i protagonisti di Tempesta d’Amore 20, e più precisamente Ana, Vincent e Philipp. Sarà Ana Alves a raccogliere il testimone di protagonista femminile della soap da Eleni, mentre quello maschile sarà conteso tra Vincent Ritter e Philipp Brandes. Non avremo quindi un solo “principe azzurro” ma due, con conseguente triangolo amoroso che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.

Ana – arrivata a Bichleim già alla fine della 19ma stagione – si confermerà una grande amante degli animali. Non a caso a portarla nella cittadina tedesca sarà stato proprio il bisogno di poter curare il suo amato cavallo Apollo. Dopo le vicissitudini che l’avranno vista negli ultimi episodi Tempesta d’amore 19 in conflitto con la madre Nicole, la ragazza si imbatterà in un vecchio amore di gioventù. Philipp tornerà a farle battere il cuore, ma purtroppo per lei non sarà un amore ricambiato.

Il ragazzo cresciuto dalla famiglia Schwarzbach non mostrerà grande interesse per lei, mentre ad innamorarsi di Ana sarà Vincent. Quest’ultimo risulterà essere figlio illegittimo di Markus, e arriverà al Fürstenhof per aprire una clinica veterinaria. La passione comune per gli animali del giovane veterinario e di Ana li farà avvicinare. Peccato che lei – almeno all’inizio – avrà occhi solo per Philipp.

Chi tra i due riuscirà a conquistare il suo cuore? Se anche voi siete curiosi di scoprirlo continuate aseguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Tempesta d’amore.

Tempesta d’amore campione d’ascolti nella fascia mattutina

Nonostante il cambio di programmazione che ha interessato la soap tedesca, che nel corso di questa stagione è stata protagonista di un trasferimento dalla fascia preserale a quella mattutina, Tempesta d’amore è riuscita a mantenere un posto speciale nel cuore dei tantissimi fans.

Con una media del 5% di share ad ogni puntata, lo sceneggiato tedesco il cui titolo originale è Sturm der Liebe risulta uno dei programmi più seguiti nella fascia mattutina delle reti Mediaset.