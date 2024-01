Tutto pronto per il ritorno in tv di Tali e Quali 2024 di Carlo Conti, il varietà di grande successo che torna nella sua versione “NIP” con concorrenti non famosi pronti a cimentarsi in imitazioni di personaggi di spicco del panorama artistico e musicale italiano ed internazionale. Scopriamo la data di inizio su Rai1

Tali e Quali 2024, quando inizia e giuria

Format vincente non si cambia! E’ il caso di Tale e Quale Show che, dopo il grandissimo successo di critica e pubblico dell’ultima stagione, torna ancora una volta in prima serata su Rai1 nella sua versione NIP con concorrenti non famosi. Da sabato 13 gennaio 2024 in prime time su Rai1 arriva Tali e Quali, spin-off di Tale e quale show, trasmesso in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Una nuova avvicenda sfida e gara tra concorrenti non famosi pronti a calarsi nei panni di cantanti ed artisti di fama mondiale. Padrone di casa Carlo Conti, mentre in giuria ritroveremo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Il format è identico alla versione “vip”, visto che negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma vedremo alternarsi sul palcoscenico una casalinga nei panni della rocker Gianna Nannini e un operaio in quelli di Ligabue. Non mancheranno poi camerieri, professori, ma anche infermieri, baristi e tanti altri imitatori che cercheranno di essere “tale e quale” ad un personaggio noto della musica italiana e internazionale.

Tali e Quali 2024, il segreto di un successo secondo Carlo Conti

Il successo di Tale e Quale Show farà sicuramente da tramite alla nuova stagione di Tali e Quali 2024 in partenza in prima serata su Rai1. Lo stesso conduttore Carlo Conti dalla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato il successo di questo format: un po’ viaggia sulla forza e sul successo di “Tale e quale show”, ma poi c’è la curiosità di vedere esibirsi queste persone comuni che fanno l’impiegato, il medico, l’idraulico… gente normalissima con un talento nel canto e una passione per i propri idoli. Molti concorrenti, infatti, sono fan dei personaggi che imitano. È un modo per rendere loro omaggio. Inoltre c’è maggiore immedesimazione da parte del pubblico”.

Il segreto del successo del varietà campione d’ascolti di Rai1 sono sicuramente le imitazioni. Lo sa bene Carlo Conti: “in tv funzionano e mi divertono. L’imitazione ha una comicità immediata: ti confronti subito con l’originale e ti rendi conto se è vincente e azzeccata“. Riguardo all’edizione 2024 sono arrivati circa 250 provini, più o meno in linea con le precedenti edizioni. In passato a trionfare è stato Daniele Quartapelle, in arte Daniele Si Nasce, vincitore della prima edizione come sosia di Renato Zero. Dopo la vittoria a Tali e Quali si esibisce nei locali dal vivo a Roma con la sua cover band. Chi sarà il vincitore di questa nuova edizione?

Per scoprirlo non resta che seguire Tali e Quali 2024 da sabato 13 gennaio in prima serata su Rai1.