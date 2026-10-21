Si è conclusa da poco la quinta puntata della sedicesima edizione di Tale e Quale Show 2026, andata in onda mercoledì 21 ottobre su Rai1. L’amatissimo varietà condotto da Carlo Conti quest’anno vede in giuria oltre all’insostituibile Cristiano Malgioglio anche Elettra Lamborghinie Alessandro Siani. Questa sera, al fianco della giuria di Tale e Quale Show, arrivano anche due ospiti speciali: Marco Masini e Valentina Persia, pronti a giudicare le trasformazioni dei concorrenti. Vediamo insieme chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2026:

Max Paiella vince la quinta puntata con il ricordo di Charles Aznavour

La prima ad esibirsi è Roberta Morise. La voce graffiata di Gianna Nannini non è certo facile da imitare. Per riuscirci non basta cantare bene, bisogna restituire anche tutta l’energia e l’intensità che caratterizzano l’artista. Una sfida che Roberta Morise affronta sulle note di uno dei brani simbolo della cantante.

Dov’è l’amore? Per scoprirlo, Paola Perego sceglie di vestire i panni di Cher, una delle icone più riconoscibili della musica pop internazionale, cimentandosi con il suo stile inconfondibile.

Quando una canzone diventa un’ossessione, conoscerla alla perfezione è quasi una necessità. Vladimir Randazzo si trasforma in Samurai Jay, portando sul palco le sonorità latine e l’attitudine che contraddistinguono l’artista.

Con Michael Jackson l’asticella si alza parecchio. Selma non deve soltanto riprodurne la voce, ma anche confrontarsi con movimenti e passi di danza entrati nella storia della musica. La sfida è sulle note di Don’t Stop ’Til You Get Enough, tra falsetti, ritmo e coreografie tutt’altro che semplici.

Un brano intenso, che lascia poco spazio alle mezze misure. Jasmine Carrisi cambia registro e si mette alla prova nei panni di Madame, interpretando Il bene nel male.

Mariù, preparati: questa volta a parlarti d’amore sono in due. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si trasformano in Vittorio De Sica e Mal per un duetto decisamente fuori dagli schemi, che promette di regalare momenti sorprendenti.

Andrea Perroni è alla ricerca del mare, ma prima deve calarsi nei panni di Luca Carboni. Con Mare mare si torna al 1992, tra atmosfere nostalgiche e un ritornello che, a distanza di anni, resta impossibile da dimenticare.

Anna Pettinelli non ha intenzione di tirarsi indietro e questa volta affronta una trasformazione particolarmente impegnativa. Il suo obiettivo è diventare Freddie Mercury e interpretare I Want to Break Free, uno dei grandi successi dei Queen.

Per rendere omaggio a Lucio Battisti non basta riprodurne la voce: bisogna coglierne anche le sfumature e quel modo di cantare apparentemente semplice, ma immediatamente riconoscibile. Stefano Meloccaro ci prova con I giardini di marzo, uno dei brani più amati del repertorio del cantautore.

Una storia d’amore complicata, un ritornello che dal 2009 continua a restare in testa e una coreografia che non ammette distrazioni. Maddalena Corvaglia si trasforma in Lady Gaga e affronta una delle sue hit più celebri, Bad Romance.

Ironia, talento e una buona dose di istrionismo: Max Paiella veste i panni di Charles Aznavour, confrontandosi con lo stile di un artista capace di lasciare il segno nella storia della musica francese.

La quinta serata ha visto trionfare è Max Paiella con il ricordo di Charles Aznavour.

La classifica del 21 ottobre 2026 di Tale e Quale Show

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di mercoledì 21 ottobre.

Max Paiella: 86 punti Roberta Morise: 74 punti Selma: 70 punti Andrea Perroni: 56 punti Insinna e Cirilli: 54 punti Jasmine Carrisi: 53 punti Stefano Meloccaro: 52 punti Vladimir Randazzo: 47 punti Maddalena Corvaglia: 46 punti Anna Pettinelli: 43 punti Paola Perego: 33 punti

Le esibizioni ed imitazioni della prossima puntata di mercoledì 28 ottobre 2026

Durante la diretta, Carlo Conti ha svelato ai concorrenti di Tale e Quale Show 2026 anche le imitazioni con cui dovranno confrontarsi nella prossima puntata di mercoledì 28 ottobre:

Roberta Morise > Bonnie Tyler

Paola Perego > Max Pezzali

Vladimir Randazzo > Tony Hadley

Selma > Dionne Warwick

Jasmine Carrisi > Elettra Lamborghini

Insinna e Cirilli > Dracula e Morticia

Andrea Perroni > Amedeo Minghi

Anna Pettinelli > Gloria Estefan

Stefano Meloccaro > Fiorello

Maddalena Corvaglia > Fiordaliso

Max Paiella > Jovanotti

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è per mercoledì 28 ottobre 2026 su Rai1.