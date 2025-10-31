Cala il sipario sulla sesta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show 2025, andata in onda venerdì 31 ottobre. Come accade da ben 15 anni, il varietà condotto da Carlo Conti, vede protagonisti volti noti dello spettacolo cimentarsi con esibizioni dal vivo nei panni delle grandi star della musica italiana ed internazionale. Anche in questa puntata l’attenta giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi e dal quarto giurato extra Sergio Friscia, valuterà le esibizioni degli artisti in gara. Vediamo insieme chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show.

Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2025: Samuele Cavallo, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna sono i vincitori

Apre la puntata Maryna, in versione Serena Brancale con Anema e core. L’esibizione non è piaciuta a Malgioglio. Di parere contrario è invece la Marcuzzi. “Forse lei (la Brancale, ndDM) ha più potenza nella voce”, sottolinea Panariello. “Complimenti al trucco”, dice Friscia.

È tempo di Febbre del sabato sera con il Barry Gibb di Peppe Quintale. Alessia è convinta: “Non c’era Peppe, c’era Barry”. Giorgio aggiunge: “Stai migliorando di volta in volta”. Sergio esagera: “Pensavo fosse lui (l’originale, ndDM”. Cristiano stronca: “Non ci somigliava per niente […] Talmente stonato…”.

Il duetto improbabile della sesta puntata di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli porta in scena Frankenstein e Mercoledì. Tocca poi a Pamela Petrarolo, prima nella classifica generale: imita Fiorella Mannoia sulle note di Come si cambia. Sergio si congratula: “Complimenti per la somiglianza”. Tony Maiello è Mahmood con Tuta gold. “Trucco credibile e la voce uguale”, evidenzia Panariello. Gianni Ippoliti nei panni di Peppino di Capri che canta la celebre Champagne. Bocciatura di Cristiano: “Mentre tu cantavi, questo Champagne è come se si fosse svaporato, è diventato una tisana al finocchio”.

L’artista da ‘distruggere’ della settimana è Boy George: Carmen Di Pietro canta Karma Chameleon. Malgioglio necessita di “barriere anti-rumore”. La Marcuzzi si limita ad applaudire il trucco. È poi la volta della Clara di Antonella Fiordelisi: il brano è Diamanti grezzi. Secondo Sergio “in molti punti l’ha ricordata”. Penultime ad andare in scena sono Le Donatella, in versione Ditonellapiaga e Rettore in Chimica. Chiude la puntata Samuele Cavallo che interpreta Diodato con Fai rumore.

Esibizioni settima puntata

Durante la prossima puntata, i concorrenti di Tale e Quale Show 2025 si esibiranno imitando i seguenti personaggi:

Maryna > Raffaella Carrà

Peppe Quintale > Tom Jones

Insinna e Cirilli > Gigi Proietti e Claudio Villa

Pamela Petrarolo > Emma

Tony Maiello > Gigi D’Alessio

Gianni Ippoliti > Cristiano Malgioglio

Carmen Di Pietro > Mina

Antonella Fiordelisi > Rose Villain

Le Donatella > Gemelle Kessler

Samuele Cavallo > Bon Jovi

La classifica del 31 ottobre 2025

Ecco di seguito la classifica con i punteggi di questa settimana e il nome del vincitore della puntata di venerdì 31 ottobre 2025.

Cavallo/Insinna e Cirilli: 57 punti Le Donatella: 54 punti Antonella Fiordelisi: 49 punti Peppe Quintale: 47 punti Maryna: 46 punti Pamela Petrarolo: 43 punti Tony Maiello: 37 punti Gianni Ippoliti: 26 punti Carmen Di Pietro: 23 punti

Come ogni settimana, ciascun concorrente assegna 5 punti, che si aggiungono ai voti dei giurati nella classifica di puntata: Maryna li dà a Fiordelisi, Quintale a Maiello, Insinna e Cirilli a Le Donatella, Petrarolo a Le Donatella, Maiello a Quintale, Ippoliti a Fiordelisi, Di Pietro a Ippoliti, Fiordelisi a Maryna, Le Donatella a Petrarolo, Cavallo a Insinna e Cirilli.

Anche il pubblico ha avuto la possibilità di votare via social: 5 punti sono andati nuovamente alla Fiordelisi, 3 punti a Insinna e Cirilli, 1 punto a Cavallo.

In giuria, all’unanimità viene piazzato Cavallo al primo posto grazie al suo Diodato.

Samuele Cavallo, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna vincono la sesta puntata.