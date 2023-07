Carlo Conti ha reso noto il cast della nuova edizione di ‘Tale e quale show 2023‘. L’annuncio è avvenuto sul profilo instagram del conduttore che ha postato due post in cui ha svelato i 10 nuovi concorrenti, tra vecchie conoscenze (i cosiddetti ripetenti) e nuovi personaggi, che dovranno trasformarsi per imitare cantanti famosi. Vediamo insieme chi sono e quando andrà in onda lo show.

Carlo Conti svela il cast di ‘Tale e quale show 2023’: chi ne fa parte e quando in tv

Carlo Conti è stato confermato alla guida di ‘Tale e Quale show 2023’ che andrà in onda a partire dal 22 settembre in prima serata su Rai1. Il cast sarà composto da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che lo scorso anno erano il prof e il ripetente portando comicità al talent. Come scritto da Carlo Conti su instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Poi spazio a volti noti, tra ex concorrenti di reality (dal Grande Fratello a l’Isola dei famosi, passando per X Factor) e personaggi dello spettacolo. A far parte della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’ saranno 10 concorrenti:

– Pamela Prati (soubrette e attrice)

– Jasmine Rotolo (cantante pop)

– Cristina Scuccia (cantante, ex concorrente dell’Isola dei Famosi)

– Maria Teresa Ruta (conduttrice, ex concorrente Pechino Express e Grande Fratello Vip)

– Ilaria Mongiovì (attrice e cantante italiana)

– Ginevra Lamborghini (ex concorrente del Grande Fratello Vip)

– Lorenzo Licitra (cantante, ex concorrente XFactor)

– Scialpi (cantante e attore)

– Gaudiano (cantante, ha partecipato a Sanremo)

– Alex Belli (attore, ex concorrente l’Isola)

Chi ha vinto Tale e Quale show 2022