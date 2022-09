“Tale e Quale Show 2022”: quando in tv, cast, giudici e conduttore

Da venerdì 30 settembre parte la 12ª edizione di “Tale e Quale show”, con al timone il simpaticissimo conduttore toscano Carlo Conti. Come ogni anno torna il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Cosa ci aspetta in questa nuovissima edizione? Qual è il cast? E la giuria? Scopriamolo assieme.

Tale e Quale Show 2022: al via venerdì 30 settembre in prima serata su Rai1

Il varietà di Rai1 è una certezza per l’ammiraglia di Viale Mazzini che ogni anno porta a casa ascolti ottimi. A partire da venerdì 30 settembre in prima serata su Rai1, passeremo otto settimane all’insegna della musica e del divertimento con la conduzione sobria e spedita di Carlo Conti che non delude mai.

Tale e Quale Show 2022: ecco il cast del varietà di Rai1

Ma chi sono i 12 protagonisti del varietà di Rai1? Ecco a voi i nomi di coloro che vedremo a partire da venerdì 30 settembre destreggiarsi tra imitazioni e interpretazioni:

Le concorrenti donne:

Elena Ballerini,

Rosalinda Cannavò,

Samira Lui,

Valeria Marini,

Alessandra Mussolini,

Valentina Persia.

I concorrenti uomini:

Andrea Dianetti,

Claudio Lauretta,

Gilles Rocca,

Antonino Spadaccino

e il “ripetente” Francesco Paolantoni, affiancato da un “personal coach” particolare, Gabriele Cirilli.

Tutti canteranno dal vivo, sulle basi e gli arrangiamenti realizzati dal Maestro Pinuccio Pirazzoli, e saranno seguiti dai “vocal coach”:

Maria Grazia Fontana,

Dada Loi,

Matteo Becucci,

Antonio Mezzancella e dalla “actor coach” Emanuela Aureli.

La giuria di Tale e Quale Show 2022

Per quanto riguarda la giuria ritroveremo:

La sempreverde Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione del programma;

Giorgio Panariello;

Cristiano Malgioglio.

A questi tre giudici fissi in ogni puntata, se ne aggiungerà un quarto di puntata in puntata. Anche il pubblico da casa potrà esprimere le sue preferenze tramite i social, come l’anno scorso.

“Tale e Quale Show” su Rai1 Vs “Viola come il Mare” su canale 5

Il cast di Tale e Quale Show confezionato da Carlo Conti è di tutto rispetto: showgirl, attrici, imitatrici. Così come anche per la parte maschile: attori, cantanti e imitatori. Insomma, il talento non manca.

Tuttavia “Tale e Quale Show” si “scontrerà” sul piano dell’Auditel con la fiction di canale 5, “Viola come il mare”, con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. Quest’ultimo, attore turco amatissimo nel nostro Paese ha moltissime fan che scalpitano per vederlo. Chi premierà quindi il pubblico?