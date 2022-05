Carlo Conti lo vediamo ogni venerdì al timone del format The Band, ma il simpaticissimo conduttore toscano è già al lavoro per confezionare il cast di “Tale e Quale Show 2022” che partirà come ogni anno il prossimo settembre dalle frequenze dell’ammiraglia Rai. Scopriamo i nomi dei provinati che pare siano Vip e arrivano da un altro famosissimo format della concorrenza.

Tale e Quale Show 2022: Carlo Conti provina alcuni ex Gieffini della sesta edizione del Grande Fratello Vip

Stando a quanto ci risulta la macchina dello show del venerdì sera di Rai1, “Tale e Quale show” è già in moto. Nel senso che si stanno facendo i provini per confezionare un cast stellare così che possa regalare al pubblico di Rai1 uno spettacolo piacevole. Come per le scorse edizioni, manco a dirlo i provinati arrivano da un altro format famosissimo della concorrenza, ovvero Grande Fratello Vip.

Se lo scorso anno sono stati arruolati Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli quest’anno è il turno di Davide Silvestri vincitore morale della sesta edizione del reality show e Alex Belli che purtroppo però non potrà proporre l’amore libero ma solo le sue doti vocali e attoriali.

A parte gli scherzi, Alex Belli è un vero showman capace di incantare il pubblico non solo per l’innegabile bellezza ma anche per il suo eloquio – che pur non essendo particolarmente forbito – affabula il pubblico e lo conquista.

Insomma come un incantatore di serpenti, l’affascinante attore riesce ad entrare facilmente nel cuore del pubblico risultando quindi molto amato e allo stesso tempo odiato. Ma è notorio che chi riesce a dividere il pubblico in maniera netta tra sostenitori e detrattori possiede un carisma che lo fa risultare un numero uno.

Tale e Quale Show: ecco i nomi di chi potrebbe far parte del cast

Stando alle informazioni in nostro possesso, oltre a Belli ci sarà anche Davide Silvestri che è ritornato alla ribalta arrivando secondo nella sesta edizione del Grande Fratello Vip battuto da una delle Princess Jessica Selassiè vincitrice del reality.

E a proposito delle Selassiè, pare si faccia il nome anche di Lulù, che come tutti sappiamo ha una grande passione per il canto – pur non avendo particolari doti – che potrebbe essere nel cast del programma. Dopo la fine della love story con Manuel Bortuzzo, un nuovo impegno e una nuova stimolante avventura potrebbe essere la maniera migliore per dimenticare la delusione.

Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip a Tale e Quale Show?

E oltre a lei, pare circoli anche il nome della soprano Katia Ricciarelli(già anticipata qualche settimana fa dai colleghi di blogo), le cui doti vocali sono indubbie. Certamente sarà un percorso non semplice il suo dal momento che l’impostazione vocale lirica è differente dal pop, ma se dovesse essere nel cast non dubitiamo che farà un figurone!

Insomma, anche quest’anno Carlo Conti ha deciso di puntare sui personaggi del GF Vip che sono molto amati dal pubblico e che promettono di regalare un bellissimo spettacolo nel programma del venerdì sera di Rai 1, Tale e Quale Show.

Ricapitolando, i nomi che sono trapelati sono quelli di Alex Belli, Davide Silvestri, Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli. Ovviamente non c’è ancora nessuna ufficialità ma molto spesso le indiscrezioni vengono poi confermate. Chi la spunterà tra loro? Certo 4 concorrenti dal GF Vip ci sembrano troppi, noi puntiamo su due in particolare: Alex Belli e Davide Silvestri e voi?