Tale e Quale Show 2019, venerdì 18 ottobre la sesta puntata in prima serata su Rai 1 sotto la guida di Carlo Conti. Dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, a partire dalle 21.20, andrà in onda Tale Quale Show 2019, che sarà decisiva per sei concorrenti che accederanno alla fase successiva del programma, ovvero Il Torneo.

Tale e Quale Show 2019: le anticipazioni di venerdì 18 ottobre 2019

Torna l’appuntamento del venerdì sera dell’ammiraglia Rai del programma musicale Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti. Stasera i concorrenti si sfideranno con nuove imitazioni e i primi sei classificati accederanno alla fase successiva de Il Torneo.

In questa fase, i primi sei concorrenti di questa edizione incontreranno gli altri primi sei dell’edizione dello scorso anno e alla fine si decreterà il campionissimo di Tale e Quale 2019. Chi sarà?

Tale e Quale Show 2019: la scorsa puntata la vince De Marinis

Nella scorsa puntata, ad avere la meglio su tutti è stato Davide De Marinis, che ha interpretato in modo impeccabile il rocker Vasco Rossi. De Marinis ha avuto, non solo il favore del pubblico che gli ha dedicato una standing ovation, ma anche il favore della giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ma non solo! Anche gli ospiti Gabriele Cirilli e Orietta Berti hanno confermato la bravura di De Marinis.

Eccovi il video dell’imitazione di De Marinis, nel brano di Vasco Rossi “senza parole”:

Tale e Quale Show, le imitazioni che vedremo nella puntata di venerdì 18 ottobre

Quali panni dovranno indossare questa sera i concorrenti di Tale e Quale Show? Ecco le imitazioni che vedremo:

Flora Canto sarà Anna Oxa,

Francesco Pannofino sarà Louis Armstrong,

Sara Facciolini sarà Malika Ayane,

Lidia Schillaci sarà Maria Callas,

Gigi e Ross saranno Claudio Baglioni e Gianni Morandi,

Francesco Monte sarà Michael Bublè,

Tiziana Rivale dovrà interpretare Anastacia,

Eva Grimaldi sarà Sophia Loren,

Agostino Penna sarà Fausto Leali,

Davide De Marinis imiterà Lucio Battisti,

Jessica Morlacchi sarà Christina Aguilera,

David Pratelli sarà Adriano Celentano.

Vincitore Tale e Quale Show 2019: chi sarà l’erede di Antonio Mezzancella, trionfatore dell’edizione 2018?

Solo i migliori sei di questa serata accederanno alla fase successiva del programma, Il Torneo, che prenderà il via venerdì 25 ottobre e si concluderà l’8 novembre.

I migliori sei concorrenti di quest’edizione si contenderanno il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2019” sfidando i migliori sei artisti della passata edizione, quella del 2018 che è stata vinta da Antonio Mezzancella che si era già fatto notare qualche anno prima a Tu Si Que Vales.

La puntata di stasera dunque, sarà decisiva per conoscere chi dei 12 protagonisti-solamente sei, tre uomini e tre donne- di quest’anno proseguirà l’avventura fino alla finalissima dell’8 novembre.

Appuntamento a stasera venerdì 18 ottobre con Tale e Quale Show, in prima serata su Rai 1.