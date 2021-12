Dal 13 dicembre 2021 tornano a Striscia La Notizia, dalle ore 20:40, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. La coppia si ritrova alla conduzione del tg satirico di Canale 5 dando il cambio a Lipari e Sergio Friscia.

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: insieme da 27 anni a Striscia La Notizia

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono Striscia La Notizia. Il duo che resiste dal 1994 ha fatto la storia del programma di Antonio Ricci e ha raccontato, culturalmente, le trasformazioni dell’Italia.

Ben 2530 puntate di Striscia La Notizia per 27 edizioni e la prossima che li aspetta sarà la 28esima. Si sono sempre dati del lei, in tv, perché dà l’idea di rispetto ed educazione ma tra loro scherzano non poco soprattutto quando di mezzo ci sono le rispettive squadre. Il calcio è una passione che li accomuna però i colori di appartenenza sono differenti. Greggio è juventino mentre Iacchetti è interista e sicuramente, non mancheranno di punzecchiarsi anche in questa stagione televisiva.

La conduzione a due di Striscia La Notizia è complicata e se non si ha il partner giusto si rischia di non arrivare a fine puntata. Iacchetti e Greggio sono diversi anche in questo. Il primo, infatti, ha condotto Striscia La Notizia solo con Giobbe Covatta (2005) e Lello Arena (1994-1995) mentre il secondo, ha condiviso l’esperienza con Gianfranco D’Angelo, Raffaele Pisu, Ric, Claudio Lippi, Michelle Hunziker, Emilio Fede, Franco Neri e Gerry Scotti.

Ezio Greggio e Enzo Iacchetti: tornano dal 13 dicembre ma quanti aneddoti e storie da raccontare

Dal 13 dicembre, quindi, Greggio e Iacchetti sono pronti per lanciare i servizi e le inchieste di Striscia La Notizia con il loro solito sarcasmo. Sapevate che anche i conduttori sono stati, almeno una volta attapirati? Sì, è proprio così. Enzo Iacchetti ha ricevuto il Tapiro d’Oro per essere stato ripreso senza cintura di sicurezza nel programma Milano-Roma. Ezio Greggio, di compenso, ha ricevuto il Tapiro proprio dalle mani del suo partner per l’apparizione di un traghetto contemporaneo nella serie tv Anni ’50.

Una coppia di fatto, quella di Greggio e Iacchetti che potrebbero anche realizzare una tournée teatrale. A rivelarlo è Enzo Iacchetti che ha svelato, alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, che il suo amico Greggio l’ha telefonato più volte perché “ha voglia di fare teatro. Mi ha telefonato già due volte. Mi ha detto perchè non mettiamo in piedi una cosa teatrale? Anche se, lui non ha idea di che impegno ci voglia. Il teatro è faticoso ma il rapporto con il pubblico dà tanta soddisfazione. Vorrebbe fare un tour mondiale, ci sono tanti italiani che ci vedono all’estero. Ha già trovato l’idea. Uno spettacolo che racconti la nostra storia nei 28 anni di televisione insieme con spezzoni, scene cancellate e fuorionda”.