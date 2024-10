Cambio di conduttori a Striscia la Notizia per il mese di ottobre 2024: dietro il bancone del tg satirico tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari. Scopriamo insieme da quando andranno in onda.

Striscia la Notizia 2024, tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari

Una coppia collaudata, e che ama far ridere il pubblico, è pronta a condurre le nuove puntate di Striscia la Notizia. Il tg satirico, che va in onda su Canale 5 alle 20.35 dopo il Tg5, ha preso il via lo scorso 23 settembre 2024 con Nino Frassica e Michele Hunziker.

Dal 14 ottobre 2024, ci sarà un ritorno molto gradito ai telespettatori: dietro il bancone del tg satirico siederanno ancora una volta Roberto Lipari e Sergio Friscia. I due colleghi e amici, terranno compagnia ai telespettatori fino al 7 dicembre. In un’intervista a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni‘, i due hanno raccontato l’emozione che provano a ritornare nel programma e hanno voluto ringraziare, in modo ironico, una persona in particolare.

Come spiegato al settimanale da Lipari: “Prima per noi siciliani c’era l’onorevole di turno che ci trovava il posto di lavoro. Ultimamente non c’è più e il suo posto lo ha preso Antonio Ricci“.

Il sottotitolo di questa 37esima stagione di Striscia la Notizia è ‘complottenza’ e vede tantissime novità. Per la prima volta accanto alla velina (la ballerina Beatrice Coari) c’è anche ‘il velino’, il performer Gianluca Briganti.

Chi sono i conduttori

Sul sito di Striscia la Notizia, è possibile trovare anche una breve bio su chi sono i due conduttori e comici siciliani.

Roberto Lipari ha vinto nel 2016 ‘Eccezionale Veramente’, primo talent per comici su La 7, e poi lo ha co-condotto l’anno successivo. Nella sua carriera ha lavorato per Rai 2 come autore, inviato e opinionista. Nel 2016 è stato ospite fisso nel cast di ‘Colorado‘ su Italia 1, mentre l’avventura a Striscia la notizia arriva nel 2019 dove diventa inviato e nel 2021 conduttore insieme a Friscia. Dopo aver recitato nel 2017 nel film Classe Z, scrive e interpreta ‘TuttAPPosto!’.

Sergio Friscia inizia la sua carriera come dj e animatore, proseguendo come imitatore e attore. Arriva a Striscia la notizia nel 2011 dove veste i panni di Beppe Grillo, nel 2020 invece conduce il tg satirico in sostituzione di Valentino Picone mentre l’anno successivo in coppia con Roberto Lipari.