Stefano De Martino è l’astro nascente della nostra tv. Ammettiamolo, il ragazzo ci piace: è brillante, disinvolto, simpaticissimo e ha tutti i numeri per diventare un conduttore con la C maiuscola. Raggiunto dal Corriere si è raccontato a 360 gradi. Eccovi qualche stralcio dell’intervista.

Stefano de Martino al Corriere: «Belen? Non ci risposeremo. Per Emma ho tanto affetto»

Il conduttore napoletano è amatissimo dai giovani ma anche da chi è più attempato. Abbiamo imparato a conoscerlo nel programma di Maria De Filippi, Amici. Il talent lo ha avuto come allievo ballerino. All’epoca era sempre simpatico ma molto meno disinvolto di adesso, ma nel corso della sua carriera lo abbiamo visto sperimentare molte cose in tv.

Dall’inviato dell’Isola dei Famosi alla conduzione di programmi leggeri e scanzonati come la sua indole. Ora lo vedremo anche nei panni di attore. Difatti, il prossimo 9 giugno debutta al cinema con il film, “Il giorno più bello” di Andrea Zalone, con accanto:

Paolo Kessisoglu,

Luca Bizzarri,

Violante Placido,

Fiammetta Cicogna.

«Come attore mi do Uno! – afferma – Nel senso che mi do 1 perché non ho mai pensato di fare l’attore. Mi sono affacciato con curiosità all’esperienza, mi affascina il dietro le quinte. Certo la cosa più difficile è Aspettare. Sarà che ora sono più coinvolto nella scrittura dei miei programmi e i ritmi sono più frenetici. Sul set mi è capitato tra una scena e l’altra di dover stare due ore seduto truccato con i tovaglioli infilati nella camicia per non sporcare il costume e un attimo dopo fare la battuta».

Certo per De Martino che è abituato alla televisione dove i tempi sono molto più serrati e frenetici deve essere stato un bel cambiamento. Fermo restando che il primo giudizio sarà quello del figlio Santiago, perché a detta del conduttore: “Il suo parere sarà il piu severo di tutti. Mi dirà “papà mi fai ridere”, e non nell’accezione che tutti ci auguriamo!” Molti sono pronti a scommettere su Stefano De Martino, perché farà la sua bella figura e porterà a casa il risultato come ci ha abituato da un po’ di tempo a questa parte.

Nonostante abbia ricevuto critiche molte negative per il suo lavoro, una su tutte quelle di Aldo Grasso, non si è mai scoraggiato e ha perseguito il suo sogno con determinazione e perseveranza. Dalla danza è passato alla conduzione, forse perché come gli diceva spesso la maestra Celentano nel talent, non era molto portato. Lo abbiamo visto al timone di programmi come “Mad in Sud” “Stasera tutto è possibile” e “Bar Stella” dei quali dice:

«Stasera tutto è possibile mi è servito per la conduzione, subentravo ad Amadeus e dovevo trovare una formula mia. Bar Stella mi ha coinvolto e divertito di più: parte da un’idea mia e di Riccardo Cassini. Ha un valore affettivo perché era il nome del bar di mio nonno. Da lui ho imparato tanto… Mi ha insegnato la dedizione al lavoro e come si sta al mondo: lo vedevo modulare il comportamento a seconda dei clienti».

Insomma, Stefano de Martino nonostante la giovane età e già anche molto saggio: sa perfettamente che nella vita non bisogna mostrare solo un lato, ma molti a seconda di chi ci sta di fronte. E questo non significa essere ipocriti, ma avere l’intelligenza di misurarsi con persone diverse che richiedono ovviamente comportamenti differenti.

De Martino ha poi parlato del mestiere di conduttore in Italia, non è certo semplice emergere ed avere successo ma lui è molto sereno da questo punto di vista. Pensa che quando sarà più adulto e avrà sulle spalle più ore di diretta lo “prenderanno in considerazione”. Al momento viene visto come il classico “guaglione napoletano” che ce l’ha fatta e sarà considerato un “debuttante” per altri 20 anni. Insomma un po’ come succede per Alessandro Cattelan che viene visto ancora come uno dei volti giovani alla conduzione e di anni ne ha 42!

Stefano De Martino prima di debuttare in tv ad Amici ha fatto anche altri lavori umili come il fruttivendolo ma sempre con entusiasmo nonostante si alzasse alle ore 4.30 del mattino.

«Ho sempre trovato qualcosa di romantico nei mercati ortofrutticoli. Quando cominci a lavorare così presto hai un vantaggio sul resto del mondo, ti sembra quasi di far parte di un’élite».

Poi arriva ad Amici e l’incontro con Maria De Filippi gli cambia la vita

«Avevo fatto un’audizione con la Scuola Del Balletto Di Toscana, ma quando ho visto il costo degli affitti sono tornato a Napoli un po’ sconfitto: la vita da artista non me la potevo permettere. Amici è stato l’ultima chance che mi sono dato. Maria De Filippi la sento sempre, mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo».

Ed Emma Marrone?

«È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv…Vado anche ai suoi concerti, quando capita, l’ultimo prima del Covid. Siamo rimasti in ottimi rapporti».

Stefano De Martino e il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez

E’ risaputo ormai che la showgirl argentina e il conduttore napoletano sono tornati assieme. Dopo molti tira e molla, ora pare sia di nuovo tornato il sereno, dopo che la Rodriguez ha avuto una breve relazione con Antonino Spinalbese da cui ha avuto una figlia, Luna Marì. Insomma, una sorta di Al Bano e Romina 2.0 e a questo proposito De Martino fa sapere:

«Sì sì. Stiamo di nuovo insieme. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro».

Vi siete sposati nel 2012. Finì perché eravate troppo giovani o per la pressione mediatica?

«In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro. Un buon aiuto me lo ha dato lo psicologo. Così ho imparato ad auto analizzarmi, a capire come funziono sotto stress. Riesco a guardarmi da fuori, prima ero in balia delle emozioni. Vanno fatti dei tentativi, non è scontato trovare subito lo psicologo giusto».

All’epoca con Belen è finita perché forse era troppo giovane e non sapeva come gestire sé stesso e il rapporto con un’altra persona molto famosa.

«I problemi che ho avuto tra i 20-25 anni li hanno tutti i ventenni: si fa fatica ad avere un’identità ben precisa. Quando sei con un riflettore sempre puntato addosso, la mancanza di consapevolezza emerge. Oggi mi riconoscono grazie al mio lavoro ed è più appagante per me, mentre la cosa difficile dell’essere noti da giovani è che tutti ti conoscono quando non sei pronto: non sai neanche tu chi sei».

Stefano De Martino parla anche dell’eventualità di ri-sposare Belen a distanza di dieci anni dal primo matrimonio e questa è stata la sua risposta:

«Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!».